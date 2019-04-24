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Волевая победа на добавленной минуте вывела "Зарю" на четвертое место в Премьер-лиге

Сегодня, 19:14

Поединок завершился со счетом 2:1, а победный мяч Караваев забил на 91-й минуте

"Заря" обыграла "Львов" - 2:1. Фото ФК "Заря"
"Заря" обыграла "Львов" - 2:1. Фото ФК "Заря".

В 25 туре чемпионата Украины по футболу "Заря" обыграла "Львов". Поединок прошел в среду в Запорожье на стадионе "Славутич-Арена" и завершился со счетом 2:1 в пользу команды Юрия Вернидуба, которая вырвала победу на добавленных ко второму тайму минутах.

Гости вышли вперед в конце первого тайма усилиями Бруно. В начале второго Будковский сравнял счет, а победный гол на свой счет записал Караваев.

Ранее сегодня "Александрия" обыграла конкурента в борьбе за "бронзу" чемпионата Украины. Теперь отрыв между командой Шарана и "Мариуполем" составляет 14 очков, а от "Зари" – 12 баллов. Команда Вернидуба поднялась на четвертую строчку в турнирной таблице.

В следующем туре "Заря" сыграет с "Александрией" 28 апреля, а "Львов" в этот же день примет "Динамо".

Отметим, что в среду также проходит "украинское класико": онлайн "Динамо" – "Шахтер" доступен на нашем сайте.

"Заря" – "Львов" – 2:1 (0:1)
Голы: Будковский (56), Караваев (90+1) – Бруно (42)
Желтые карточки: Чеберко (16), Кочергин (77), Шевченко (90+5) – Воронин (49), Мартан (64)

Напомним, что ранее в 25 туре была зафиксирована самая результативная ничья сезона: лидеры второй шестерки чемпионата Украины выдали суперматч. "Ворскла" смогла добиться волевой ничьей с "Десной", проигрывая после первого тайма 0:3.

Ранее в 25 туре ЧУ "Карпаты" на своем поле не смогли обыграть худшую команду чемпионата Украины. Львовяне и "Черноморец" не забили голов – 0:0.

Ранее во вторник "Олимпик" одержал первую победу в 2019 году. Голы Алексея Гая и Максима Дегтярева в первом тайме принесли "Олимпику" первую победу с тренером Климовским.

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Тег чемпионат Украины, Заря Луганск, ФК Львов

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Сегодня|Спорт

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