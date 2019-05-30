Волевая победа над "Зарей" принесла "Мариуполю" четвертое место в чемпионате Украины

Клуб из Мариуполя будет стартовать с третьего раунда квалификации Лиги Европы

Фото: ФК Мариуполь

В 32-м туре чемпионата Украины "Мариуполь" на домашнем стадионе обыграл луганскую "Зарю" и поднялся на четвертое место в турнирной таблице Премьер-лиги, что позволит команде Александра Бабича в следующем сезоне стартовать с третьего раунда квалификации Лиги Европы. Команда же Юрия Вернидуба стала пятой и будет стартовать со второго раунда.

Интересно, что победу "Мариуполю" принесли два гола за две минуты – сначала Зубков красивым ударом ножницами сравнял счет, а в следующей атаке Вакула реализовал контрвыпад своей команды. Уже в компенсированное время, когда Заря всеми силами побежала отыгрываться, Борячук почти с центра поля поразил пустые ворота и поставил жирную точку.

"Мариуполь" – "Заря" – 3:1

Голы: Зубков (66), Вакула (67), Борячук (90+3) - Пихаленок (12, аг)

"Мариуполь": Гальчук, Быков, Яворский, Чоботенко, Полегенько (Тищенко, 54), Пихаленок, Игнатенко, Чурко (Вакула, 46), Мишнев (Борячук, 72), Зубков, Фомин.

"Заря": Шевченко, Хомченовский (Леднев, 70), Тымчик, Литвин, Чайковский, Михайличенко, Силас (Арвеладзе, 73), Караваев, Чеберко, Лунев (Кабаев, 46), Будковский.

Предупреждение: Силас (69), Игнатенко (90+2)

Напомним, что "Шахтер" досрочно стал чемпионом Украины, а также завоевал Кубок страны. "Горняки" стали самой титулованной командой в истории Украины. (12 чемпионств, 13 Кубков, 8 Суперкубков страны) – на один больше, чем у "Динамо".

Ранее мы опубликовали интервью президента "Шахтера" программе "Великий футбол". Ринат Ахметов: "Если кто-то считает, что чемпионат Украины слабый, то пусть попробует его выиграть".

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