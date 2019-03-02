Волевая победа с нереализованным пенальти: обзор матча "МЮ" – "Саутгемптон"

Поль Погба не забил 11-метровый удар на добавленных минутах, но "Манчестер Юнайтед" все равно победил "Саутгемптон"

Поль Погба. Фото: AFP

Волевая победа с нереализованным пенальти: обзор матча "МЮ" – "Саутгемптон" //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/aca/d00/5c7acad00907d.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/aca/d00/5c7acad00907d.jpg 2019-03-02T20:26:58+02:00 Футбол Поль Погба не забил 11-метровый удар на добавленных минутах, но "Манчестер Юнайтед" все равно победил "Саутгемптон"

"Манчестер Юнайтед" обыграл "Саутгемптон" в домашнем матче 29-го тура чемпионата Англии по футболу. Встреча состоялась в субботу и завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев, в составе которых голы забили Андреас Перейра (53-я минута) и Ромелу Лукаку (59 и 88). У проигравших отличились Ян Валери (26) и Джеймс Уорд-Прауз (75). На четвертой компенсированной минуте полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба не реализовал пенальти.

"Манчестер Юнайтед", в активе которого 58 очков, обошел лондонский "Арсенал" (57) и теперь занимает четвертое место в турнирной таблице Премьер-лиги.

Обзор матча "Манчестер Юнайтед" – "Саутгемптон" – 3:2

Напомним, что ранее в лондонском дерби "Тоттенхэм" и "Арсенал" сыграли вничью в матче 29-го тура чемпионата Англии по футболу. Игра на стадионе "Уэмбли" завершилась со счетом 1:1. На гол футболиста "Арсенала" Аарона Рэмзи на 16-й минуте хозяева ответили на 74-й точным ударом Гарри Кейна с пенальти.

Еще в одном матче "Манчестер Сити" на выезде обыграл "Борнмут" со счетом 1:0. Украинский футболист Александр Зинченко вышел в стартовом составе "горожан" и отыграл весь матч.

А соперник киевского "Динамо" по 1/8 финала Лиги Европы "Челси" перед встречей с киевлянами разомнется на "Фулхэме". Аналитики считают шансы киевлян пройти команду английской Премьер-лиги равными 23 процентам.

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