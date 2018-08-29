Волевая победа в Загребе вывела "Янг Бойз" в групповой этап Лиги чемпионов

Забив быстрый гол, загребское "Динамо" пропустило два во втором тайме и осталось без Лиги чемпионов

Футболисты швейцарского "Янг Бойз" нанесли гостевое поражение загребскому "Динамо" в ответном матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов и по сумме двух игр вышли в групповой этап турнира.

Ответная встреча, состоявшаяся во вторник в Загребе, завершилась волевой победой гостей со счетом 2:1. На гол Изета Хайровича на седьмой минуте у хозяев поля чемпион Швейцарии ответил дублем Гийома Оаро за две минуты – на 64-й минуте он забил с пенальти, на 66-й – с игры.

Первый матч, прошедший 22 августа в Берне, закончился вничью – 1:1.

По итогам противостояния "Янг Бойз" получил путевку в групповой этап Лиги чемпионов, загребское "Динамо" – в групповой этап Лиги Европы.

Напомним, что "Динамо" не смогло обыграть "Аякс" и попасть в групповой этап Лиги чемпионов. Киевляне нанесли всего три удара по воротам соперника, тогда как гости – 20. Футболисты "Аякса" бил пенальти (штанга) и один раз попали в перекладину после удара со стандарта.