"Вольфсбург" – "Боруссия" Д: где смотреть трансляцию

В субботу в 27 туре чемпионата Германии, втором после рестарта сезона, сыграют "Вольфсбург" и "Боруссия" Дортмунд. Матч начнется в 16:30 по киевскому времени и пройдет при пустых трибунах, а мы проведем текстовый онлайн "Вольфсбург" – "Боруссия" с комментариями, яркими фото и видео-повторами.

В Украине матч можно будет посмотреть в прямом эфире на канале "Футбол 2", а также на сервисе oll.tv (в подписке). Повтор матча будет доступен в 00:35 на канале "Футбол 1", а также в 12:00 на следующий день, в воскресенье, на канале "Футбол 2".

Смотрите все 10 голов молодой звезды "Боруссии" Эрлинга Холанна в Бундеслиге:

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В первом после возобновления Бундеслиги туре "Вольфсбург" на выезде обыграл "Аугсбург" со счетом 2:1, причем тогда победный мяч был забит на добавленной минуте. В свою очередь "Боруссия" на своем поле в Рурском дерби уничтожила "Шальке" – 4:0. Рафаэл Геррейру оформил дубль, еще по голу забили Эрлинг Холанн и Торган Азар.

Напомним, что в последнем поединке до коронакризиса "Боруссия" проиграла на выезде французскому "ПСЖ" и вылетела из розыгрыша Лиги чемпионов. Смотрите все голы того матча:

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