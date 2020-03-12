Основан через 10 дней после завершения Второй мировой: что известно о сегодняшнем сопернике "Шахтера"

Что нужно знать о сопернике "горняков" в Лиге Европы: история, стадион, состав и тренер "Вольфсбурга"

Сегодня "волкам" из Вольфсбурга, которые в предыдущем туре Бундеслиги сыграли вничью с одним из претендентов на титул "Лейпцигом", предстоит встреча с чемпионом Украины в 1/8 финала Лиги Европы. Матч начнется в 22:00, следить за игрой "Вольфсбург" – "Шахтер" онлайн можно на нашем сайте, а в ожидании поединка расскажем об этом крепком немецком "середняке".

Как пробились в 1/8 Лиги Европы

"Вольфсбург" занял шестое место в прошлом сезоне Бундеслиги и получил прямую путевку в групповой этап Лиги Европы. Там его соперником, помимо французского "Сент-Этьена" и бельгийского "Гента", стала наша "Александрия". Оба матча украинский клуб проиграл – 1:3 на выезде и 0:1 дома, но немцы навсегда вошли в историю нашего футбола. Выездной матч против "Вольфсбурга" стал для "Александрии" дебютным в групповом этапе еврокубка, и в честь этого события боссы клуба даже организовали бесплатный автобус до Германии и назад для болельщиков.

В группе "Вольфсбург" стал вторым, а в 1/16 финала не заметил шведский "Мальме" – две победы (2:1 и 3:0) вывели команду на "Шахтер".

Футболисты

Здесь нельзя не упомянуть про француза с гвинейскими корнями Жозуа Гилавоги. Из-за травмы он пропустил несколько последних игр, и к игре с "Шахтером", по словам тренера, не готов. 29-летний полузащитник перешел в команду из "Сент-Этьена" шесть лет назад. Перед началом своего третьего сезона в Германии в одном из спаррингов Гилавоги получил серьезную травму – перелом шеи, но сумел восстановиться и застолбить за собой место в основе, а затем и капитанскую повязку. В его активе семь матчей за национальную сборную Франции, правда, не вызывают его туда уже давно.

Первый номер "Фольфсбурга" – Кун Кастелс. Этот 27-летний бельгийский вратарь провел в Бундеслиге уже более 100 поединков! В прошлом году пропустил три месяца из-за травмы, но с декабря вернул себе постоянное место в воротах. В 21 матче во всех турнирах в этом сезоне пропустил 26 голов, шесть раз отстоял на "ноль", а в отсутствии Жозуа Гилавоги в последних трех играх был капитаном команды.

Опасен "Вольфсбург" при стандартах. В его составе играет Ваут Вегхорст – классический центр нападения, антропометрические данные которого впечатляют – рост 197 сантиметров! Он выше даже вратаря "Шахтера" Андрея Пятова – на семь сантиметров, а защитник Додо, например, ниже на 31 сантиметр. Впечатляет и результативность голландского нападающего: в этом сезоне он забивает в среднем в каждом втором матче. Вегхорст, контракт которого рассчитан еще на три года, – самый дорогой в составе "Вольфсбурга", его трансферная стоимость оценивается в 27 миллионов евро.

Вероятен выход на поле хорошо знакомого украинским болельщикам Адмира Мехмеди. До военных действий на востоке Украины он два сезона отбегал за киевское "Динамо". Футболист так вспоминал свои годы в столице Украины:

"У меня был личный шофер, клуб снимал квартиру и платил по коммунальным счетам. Все было почти как в кино. Правда, все равно этот период был сложным. Мне было непросто из-за другого языка, немногие могли говорить по-английски. Это было жесткие перемены для меня, но они стали полезным жизненным уроком".

По суммарной трансферной стоимости всех футболистов в заявке "Вольфсбург" занимает восьмое место в Германии – 231 миллион евро. Для сравнения, все футболисты "Шахтера", самого дорого украинского клуба, оцениваются в 150 миллионов.

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11 самых дорогих в "Вольфсбурге":

Ваут Вегхорст – 27 миллионов евро

Жером Руссильон – 20

Максимилиан Арнольд – 18

Джон Энтони Брукс – 15

Ксавер Шлагер – 15

Йосип Брекало – 15

Жозуа Гилавоги (травмирован) – 14

Виллиам (травмирован) – 14

Кун Кастелс – 13

Даниэль Гинчек – 11

Адмир Мехмеди- 10

Тренер, который ездил в Украину

В современном мире телевизионная картинка любого серьезного соревнования доступна каждому. Но австрийский тренер "Вольфсбурга" Оливер Гласнер счел необходимым прилететь в Киев и посетить матч чемпионата Украины с участием "Шахтера" вживую (22-й тур, "Оболонь-Арена", "Шахтер" – "Колос" 4:3).

Гласнер отметил, что эта, как и предыдущая игра "Шахтера" в Лиге Европы (3:3) ему, как тренеру, была информативно полезна. Похвалил "Шахтер" за индивидуальное мастерство футболистов и высокую командную скорость.

"Думаю, мы можем создать большую интенсивность, чем та, к которой соперник привык в чемпионате Украины", – считает наставник "Вольфсбурга". Посмотрим, ведь в нынешнем евросезоне горняки не проигрывали во всех четырех матчах на чужом поле, забив при этом девять голов.

В бытность игроком Оливер Гласнер всю свою карьеру провел в одной команде – в австрийском "Риде", где выступал на позиции защитника. Этот же клуб стал его трамплином в тренерскую карьеру.

Как играют

Современный "Вольфсбург" умеет подстроиться под соперника. Игровой почерк команды – это высокий темп и такая же высокая концентрация. В атаке характерен длинный пас на опережение к линии штрафной площади соперника, обилие фланговых подач к вратарской и силовая борьба там. Команду отличает агрессивность во всех линиях, "вязкость" обороны в сочетании со стремительными контратаками. Креативна средняя линия: в зависимости от ситуации, игроки середины поля меняют конфигурацию и схему построения, образуя как мощную группу атаки, так и плотную защитную линию.

Проблемным для тренера "Вольфсбурга" будет правый фланг, там он потерял двух игроков основы – Виллиама и Мбабу.

Ориентировочный состав:

Кастелс – Кнохе, Брукс, Руссильон, Тиссеран – Мехмеди, Арнольд, Шлагер, Брекало – Вегхорст, Жоао Виктор

История клуба

"Вольфсбург" был основан через десять дней после окончания Второй мировой войны – 12 сентября 1945 года. Интересно, что одноименный город, в котором базируются "Волки", невероятно молод по современным меркам. Его основали в 1938 году как место жительства для сотрудников завода "Фольксваген", которые должны были производить модель "Жук". Теперь там расположена штаб-квартира этого автоконцерна, и логично, что он – главный спонсор "Вольфсбурга".

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Впервые в высший дивизион чемпионата Германии клуб пробился в 1997 году, а в сезоне 2008/2009 добился своего самого большого успеха – стал чемпионом Бундеслиги. Спустя еще шесть лет "Вольфсбург" завоевал Кубок Германии. В прошлом сезоне команда финишировала на шестой строчке.

Наивысшее достижение команды в еврокубках – четвертьфинал Лиги чемпионов и Лиги Европы. Так что противостояние с "Шахтером" – шанс повторить успех.

Стадион и эмблема

До 2002 года "Вольфсбург" играл на своей старой арене, рассчитанной на 21 600 зрителей, после чего переехал на новенькую "Фольксваген-Арену" с максимальной вместимостью в 30 тысяч человек. С трибунами тут дела обстоят интересно: на матчах Бундеслиги 8 тысяч мест являются стоячими и стадион может вместить свой максимум. Но на еврокубки вместо стоячих мест добавляют 4 тысячи сидячих, и итоговая итоговая вместительность тогда составляет 26 тысяч человек.

Арена обошлась автоконцерну "Фольксваген" в 53 миллиона долларов.

Но сегодня на матче против "Шахтера" трибуну будут пустые – из-за коронавируса матч будет "закрытым". В современном мире сосуществования с COVID-19, телевизионные мастера своего дела уже научились компоновать ТВ-картинку так, что пустых трибун практически не видно.

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Футбольные цвета клуба – бело-зеленые. Эмблема клуба в виде белой окружности со стилизованной литерой W салатово-зеленого цвета. Она практически не менялась со дня основания клуба. Разве что в первоначальной редакции лого в поле белого круга была добавлена концентрическая окружность, естественно, зелено-салатовая, и надпись VIL в его верхней части и географическая принадлежность WOLFSBURG внизу. Стабильность.

Обзоры матчей в 1/16 финала Лиги Европы

Первый матч, "Вольфсбург" – "Мальме" – 2:1

Ответный матч, "Мальме" – "Вольфсбург" – 0:3

Все подробности в спецтеме "Шахтер" в Лиге Европы

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