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"Вольфсбург" – "Лейпциг": анонс, прогноз и трансляции матча чемпионата Германии

7 марта, 11:46

Кирилл Круторогов

Будущий соперник "Шахтера" перед встречей с украинцами встретится с лидером Бундеслиги

В субботу, 7 марта, "Вольфсбург" перед встречей с "Шахтером" в 1/8 финала Лиги Европы в рамках 25-го тура чемпионата Германии. В гости к "волкам" приедет вторая команда Бундеслиги "Лейпциг", который претендует на чемпионство и которому на следующей неделе предстоит ответный матч Лиги чемпионов против "Тоттенхэма" (первый матч – 1:0). Своим прогнозом на матч поделился известный украинский комментатор каналов "Футбол" Кирилл Круторогов.

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Дела "волков" после четырех матчей без побед в чемпионате в декабре и январе с недавних пор наладились. Теперь у команды Оливера Гласнера актуальна серия из семи матчей без поражений. В этот период они несколько улучшили свое турнирное положение, поднявшись на седьмое место, и приблизились к зоне еврокубков на расстояние одного очка, а также прошли "Мальме" в ЛЕ. Из негативного – потери на неопределенный период основного левого защитника Жерома Руссильона и капитана команды Жозуа Гилавоги, тогда как для правого оборонца Виллиама сезон уже завершен из-за разрыва крестообразной связки колена. Новичок Марин Понграчич отбыл трехматчевую дисквалификацию и готов сыграть в основе. Актуальный вопрос, какую стратегию изберет тренер Гласнер, учитывая сложность соперника и скорую встречу с "Шахтером"?

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"РБ Лейпциг" не проигрывает пять матчей кряду и в этот же период минимально обыграл на выезде "Тоттенхэм" Жозе Моуринью, однако в предыдущем туре "быки" потеряли очки с "Байером" (1:1). Юлиан Нагельсман по-прежнему не рассчитывает на травмированных Ибрахима Конате и Вилли Орбана, а возвращение Кевина Кампля ожидается со дня на день.

Смотрите, как "Вольфсбуг" играет в Лиге Европы:

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ПРОГНОЗ ОТ КРУТОРОГОВА. Мне кажется, стоит ожидать достаточно осторожного и не слишком результативного матча, потому что обе команды постараются действовать в режиме энергосбережения перед еврокубковой неделей. Кто отойдет от мыслей о недалеком будущем и выложится больше – тот, возможно, и победит.

БУКМЕКЕРЫ. Эксперты считают "Лейпциг" фаворитом матча: коэффициент на победу команды Юлиана Нагельсмана – 2.10, на ничью – 3.65, на победу "Вольфсбурга" – 3.50. При этом высока вероятность того, что команды порадуют голами в обеих таймах (1.62), а самым вероятным счетом по мнению букмекеров является ничья 1:1 (7.50).

Где смотреть матч "Вольфсбург" – "Лейпциг":

Футбол 3, 16:00 live
Oll.tv (в подписке)
Футбол 3, 23:40 (повтор)
Футбол 3, понедельник, 18:10 (повтор)

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прогноз Лейпциг анонс чемпионат Германии где смотреть Вольфсбург

Источник: Сегодня|Спорт

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