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"Волки" бились до по последней секунды, но тоже остались без очков в матче с "красной" машиной

24 января, 00:38

Победный гол уже на финише поединка оформил Роберто Фирмино

"Вулверхэмптон" - "Ливерпуль"

"Вулверхэмптон" - "Ливерпуль" / Фото: Reuters

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Лидер чемпионата Англии "Ливерпуль" был очень близок к тому, чтобы потерять очки в матче 24 тура с волевым "Вулверхэмптоном". Но в конце поединка "красные" не только сохранили свои ворота на замке, но и затолкали таки победный гол – 2:1. Ранее мы писали, что Мбаппе сравнил "Ливерпуль" с машиной.

Команда Юргена Клоппа, несмотря на фактор чужого поля, открыла счет в матче уже на восьмой минуте. После подачи углового никто не удержал Хендерсона. Но "Волки" очень здорово провели первую половину второго тайма и заслуженно сравняли счет после удара Хименеса, а также имели отличные моменты и для второго гола.

Роберто Фирмино

Роберто Фирмино / Фото: Reuters

Но "Ливерпуль" в этом сезоне частенько добивался победы на финишной прямой поединка, и в этот раз уже по ходу заключительной десятиминутки Роберто Фирмино забил важнейший гол ударом в дальний угол, оставив "Вулверхэмптон" без очков. А Хендерсон добавил к голу еще и передачу. "Красные" оформили 14-ю подряд победу в АПЛ в текущем сезоне. "Ливерпуль" лидирует в турнирной таблице, имея в активе 67 очков и отрыв в 16 баллов от второго места.

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"Вулверхэмптон" – "Ливерпуль" – 1:2
Голы: Хименес, 51 – Хендерсон, 8, Фирмино, 84
"Вулверхэмптон": Патрисиу, Дендонкер, Коуди, Саисс, Доэрти, Моутиньо (Гиббс-Уайт, 87), Невеш, Хонни, Нету (Жота, 77), Хименес, Траоре.
"Ливерпуль": Алиссон, Александер-Арнольд, Д. Гомес, ван Дейк, Робертсон, Окслейд-Чемберлен (Фабиньо, 71), Дж. Хендерсон, Вейналдум, Салах (Ориги, 85), Фирмино, Мане (Минамино, 33).

Смотрите также, как "Ливерпуль" и "Вулверхэмптон" играли в конце прошлого чемпионата Англии – 2:0

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чемпионат Англии Ливерпуль Вулверхэмптон Роберто Фирмино

Источник: Сегодня|Спорт

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