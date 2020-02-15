Волшебство Месси и рекорд тер Штегена помогли "Барселоне" приблизится к "Реалу"

Барселона - Хетафе / Фото: Reuters

В рамках 24-го тура чемпионата Испании встречались вторая и третья команды чемпионата – "Барселона" принимала "Хетафе". В этом поединке победу одержала команда Кике Сентьена со счетом 2:1. Сперва отличился Гризманн с передачи от Месси на 33-й минуте, а через шесть минут каталонцы удвоили преимущество благодаря голу Роберто. Гости ответили лишь раз – голом отличился Мата.

Обзор матча "Барселона" – "Хетафе":

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Кстати, в этом поединке вратарь "Барселоны" Марк-Андре тер Штеген установил рекорд. В течение встречи немец отдал 69 пасов. С сезона-2005/06, когда появилась подобная статистика, ни один вратарь не отдавал столько или больше передач.

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"Барселона" догнала мадридский "Реал", который возглавляет турнирную таблицу чемпионата Испании. У обоих клубов по 52 очка, однако у "сливочных" есть один матч в запасе.

Смотрите, как мадридский "Реал" весело играл с "ПСЖ" вничью в Лиге чемпионов:

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