"Волынь" пригласила бывшего милиционера на должность главного тренера команды

Василий Сачко феерил в луцкой команде, будучи игроком. Теперь возвращается туда как наставник

В СМИ появилось имя новой команды известного украинского тренера Василия Сачко. Бывший наставник "Ворсклы", который в статусе игрока принес полтавчанам победу в Кубке Украины-2009, должен возглавить луцкую "Волынь". Кстати, буквально накануне стало известно о завершении карьеры экс-игрока "Волыни" Михалика.

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Как сообщает Meta-ratings, Василий Сачко уже дал согласие возглавить "Волынь". На посту главного тренера лучан он заменит Андрея Тлумака, с которым "Волынь" не сумела подняться в высший футбольный дивизион Украины, заняв по итогам минувшего сезона в Первой лиге пятое место. В Луцке рассчитывают, что Сачко с этой задачей в новом первенстве справится.

Отметим, что Василий Сачко играл за "Волынь" с 2001 по 2006 годах, забив в 148 матчах 57 голов.

Василий Сачко / Фото: Официальный сайт ФК "Ворскла"

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Также в "Волыни" сейчас активно обсуждается вопрос с возвращением в клуб многолетнего главного тренера команды Виталия Кварцяного, которому будет предложена должность спортивного директора. Приход опытного специалиста во многом будет зависеть от того, каким будет бюджет клуба на будущий сезон.

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Напомним, что Василий Сачко – уникальная для украинского футбола личность. На заре своей игровой карьеры он параллельно успевал работать в милиции. "Ловил наркоманов по углам", – рассказывал о Василии "Сегодня" футбольный арбитр Игорь Комаревич, работавший тогда с Сачко в команде "Шахта Украина".

Смотрите, как бывшая команда Василия Сачко "Ворскла" играла в финале Кубка Украины-2020 против "Динамо"

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