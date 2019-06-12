"Волыни" присудили техническое поражение в матче за выход в Премьер-лигу

Команда наказана из-за фанатов, которые устроили беспорядки, но техническое поражение никак не повлияло на исход противостояния

Матч "Волынь" - "Карпаты" был прерван при счете 1:3. Фото: Официальный сайт ФК "Волынь"

Контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) Украинской ассоциации футбола (УАФ) присудил "Волыни" техническое поражение со счетом 0:3 в ответном "стыковом" матче за право играть в украинской Премьер-лиге против "Карпат". Игра "Волынь" – "Карпаты" была прервана в компенсированное ко второму тайму время из-за того, что выбежавшие на поле луцкие фанаты устроили беспорядки, которые также продолжились на трибунах. На тот момент счет был 3:1 в пользу львовян. В первом матче команды не выявили победителя (0:0).

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Место в Премьер-лиге получили львовские "Карпаты", а "Волынь" будет играть в Первой лиге чемпионата Украины.

Также мы писали, что выход команды "Колос" в украинскую Премьер-лигу ознаменовался рекордом. Село Ковалевка в 80 км от Киева, которую представляет этот клуб, стало самым маленьким по численности населения населенным пунктом в 27-летней истории чемпионата Украины. В селе Ковалевка проживает 1 600 человек.

Напомним, чемпионом Украины, в третий раз кряду и в 12-й в истории, стал "Шахтер":

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