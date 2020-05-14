Вооруженные грабители залезли в особняк к звезде английского футбола, когда тот был дома

Между преступниками и полузащитником завязалась драка, и он получил по лицу

Полузащитник "Тоттенхэма" и сборной Англии Деле Алли был ограблен в собственном доме ночью 12 мая. Об этом сообщает The Sun. Ранее мы писали, что футболисты клубов Премьер-лиги во время карантина пошли по барам.

В половину первого ночи по местному времени двое вооруженных ножами людей ворвались в дом 24-летнего футболиста через заднюю дверь. Во время ограбления Алли еще не спал и как раз играл в бильярд со своей девушкой Руби Мэй и четырьмя приятелями. В пылу драки преступники ударили Деле по лицо и нанесли повреждение одному из его друзей.

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Среди похищенных вещей оказались дорогие часы футболиста от Richard Mille и Audemar Piguet и ювелирные украшения, принадлежащие Мэйю. Видео со своих камер наблюдения Деле передал в полицию, но там сообщили, что по подозрению в преступлении пока никто не задержан. Следствие считает, что нападение на дом Алли могло быть спланированным.

Напомним, что Алли перешел в "Тоттенхэм" в феврале 2015 года из "Милтон Кинс Донс". Сумма трансфера составила 6,63 миллиона евро. В текущем сезоне Деле отыграл 22 матча английской Премьер-лиги, стал автором восьми забитых мячей и отдал четыре передачи. Контракт игрока со "Шпорами" рассчитан до лета 2024 года.

Мы также писали, что звезде английского футбола выдвинули обвинения за шутку о коронавирусе.

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Смотрите, как Алли забивал за "Тоттенхэм"

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