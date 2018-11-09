Вопиющая ошибка арбитра против "Шахтера" вынудит УЕФА ввести VAR уже в этом сезоне

Сегодня, 10:51

Несуществующее пенальти в манчестерском матче стало последней каплей

Фото AFP
Фото AFP

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) обсуждает возможность введения системы видеопомощи арбитрам (VAR) в Лиге чемпионов на заключительных этапах турнира уже этого сезона, сообщает ВВС. Причиной для ускорения принятия такого решения стало увеличившееся количество судейских ошибок, а также успех внедрения VAR на чемпионате мира этого года.

В пользу такого решения, как отмечается, стал и вопиющий эпизод с назначением пенальти в ворота донецкого "Шахтера" в матче Лиги чемпионов против "Манчестер Сити" (0:6), который прошел 7 ноября.

Как известно, 11-метровый удар был назначен арбитром Виктором Кашшаи в ворота "горняков" после падения нападающего "Манчестер Сити" Рахима Стерлинга, который попросту споткнулся о газон без контакта с соперником.

Уже после матча Стерлинг извинился за ошибочный пенальти в ворота "Шахтера", но на результат это уже никак не повлияло.

Система видеопомощи арбитрам впервые работала на чемпионате мира 2018 года. Первый случай на ЧМ-2018 с отмененным пенальти благодаря VAR случился в поединке группового раунда Бразилия – Коста-Рика (2:0). Сначала главный арбитр встречи голландец Бьорн Кейперс указал на "точку" после фола против Неймара, но после просмотра видеоповтора изменил свое решение, отменив пенальти.
футбол, УЕФА, Лига чемпионов, VAR

Вы сейчас просматриваете новость "Вопиющая ошибка арбитра против "Шахтера" вынудит УЕФА ввести VAR уже в этом сезоне". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Football.By

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Футбол

Стерлинг извинился за эпизод с пенальти, но от этого не легче. Фото AFP

"Худшее падение Стерлинга со времен Brexit": эхо матча "МанСити" - "Шахтер" и что грозит Кашшаи

Сегодня, 09:57

Венгерского арбитра могут отсратнить от Лиги чемпиоонов, а представители "Сити" признали пенальти ошибочным

Футбол

Александр Зинченко в матче с "Шахтером". Фото AFP

"Алекс – очень умный игрок": английские СМИ оценили игру Зинченко в Лиге чемпионов

Вчера, 17:36

Украинский футболист получил хвалебные отклики от британских журналистов
Загрузка...

Футбол

Виктор Кашшаи: то ли видит, то ли не видит. Фото AFP

"Самый щедрый пенальти": английские СМИ обсудили Кашшаи и Стерлинга

Вчера, 15:32

Футболисты "Шахтера" просидели в раздевалке полтора часа после игры с "Манчестер Сити"

Футбол

Сергей Болбат в матче с "Манчестер Сити". Фото AFP

"Сейчас нет смысла обсуждать судейство": Сергей Болбат о матче против "МанСити"

Вчера, 14:39

Полузащитник "Шахтера" сохраняет оптимизм перед двумя последними турами

Футбол

Рахим Стерлинг упал без "помощи" Николая Матвиенко. Фото AFP

Стерлинг извинился за ошибочный пенальти в ворота "Шахтера"

Вчера, 11:53

Форвард "Манчестер Сити" Рахим Стерлинг признал, что фола со стороны Николая Матвиенко не было

Футбол

Александр Зинченко отыграл 90 минут против "Шахтера" в Лиге чемпионов. Фото AFP

Украинец в составе "МанСити" Зинченко: "Игра против "Шахтера" была для меня особенной"

Вчера, 11:20

Наш представитель в составе чемпионов Англии - о поединке четвертого тура Лиги чемпионов
Загрузка...