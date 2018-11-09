Вопиющая ошибка арбитра против "Шахтера" вынудит УЕФА ввести VAR уже в этом сезоне
Несуществующее пенальти в манчестерском матче стало последней каплей
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) обсуждает возможность введения системы видеопомощи арбитрам (VAR) в Лиге чемпионов на заключительных этапах турнира уже этого сезона, сообщает ВВС. Причиной для ускорения принятия такого решения стало увеличившееся количество судейских ошибок, а также успех внедрения VAR на чемпионате мира этого года.
В пользу такого решения, как отмечается, стал и вопиющий эпизод с назначением пенальти в ворота донецкого "Шахтера" в матче Лиги чемпионов против "Манчестер Сити" (0:6), который прошел 7 ноября.
Как известно, 11-метровый удар был назначен арбитром Виктором Кашшаи в ворота "горняков" после падения нападающего "Манчестер Сити" Рахима Стерлинга, который попросту споткнулся о газон без контакта с соперником.
Уже после матча Стерлинг извинился за ошибочный пенальти в ворота "Шахтера", но на результат это уже никак не повлияло.
Система видеопомощи арбитрам впервые работала на чемпионате мира 2018 года. Первый случай на ЧМ-2018 с отмененным пенальти благодаря VAR случился в поединке группового раунда Бразилия – Коста-Рика (2:0). Сначала главный арбитр встречи голландец Бьорн Кейперс указал на "точку" после фола против Неймара, но после просмотра видеоповтора изменил свое решение, отменив пенальти.
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