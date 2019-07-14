Вопрос с трансфером Малиновского решится в ближайшие дни – гендиректор "Генка"

Украинский полузащитник, вероятней всего, продолжит карьеру в Италии

Малиновский собрался покинуть "Генк". Фото: Instagram

Гендиректор "Генка" Эрик Гериц, в интервью La Gazzetta dello Sport, прокомментировал ситуацию с трансфером полузащитника команды Руслана Малиновского.

"Мы работаем над достижением соглашения. Вопрос может быть решен уже в эти выходные или в ближайшие дни. Малиновским интересуются различные клубы: как в Италии, так и в других странах. Если брать Серию А, то "Аталанта" определенно в поул-позиции, – говорит Гериц. Мы ищем решение, которое удовлетворит нас, игрока и потенциального покупателя. Однако я повторяю, что есть не только "Сампдория" и "Аталанта". Пока никаких комментариев по деталям трансфера, но я уверен, что скоро это станет известно".

Напомним, вчера появилась информация, что "Аталанта" согласовала переход Малиновского за 13,7 млн евро.

Контракт Малиновского с "Генком" рассчитан до лета 2022 года. В завершившемся сезоне украинский полузащитник сыграл на клубном уровне 51 матч. На его счету 16 забитых мячей и 16 результативных передач. Ранее интерес к Руслану Малиновскому проявляли московский "Спартак" и "Сампдория". В составе сборной Украины хавбек сыграл 22 матча. На его счету 2 забитых мяча и 5 результативных передач.

Ранее мы сообщали, что тренер "Генка" категорически высказался об украинце Малиновском. "Руслан дал нам понять, что хочет покинуть клуб. Я с ним разговаривал и просил, чтобы он проявлял хотя бы минимальное уважение к клубу и своим партнерам. Но его психическое состояние на данный момент не оптимально. Поэтому я решил не брать его с собой на сбор", – заявил наставник бельгийского гранда Феличе Маццу.

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