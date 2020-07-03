Вопрос тренера "Барселоны" решен: легенда каталонцев согласился возглавить команду

Похоже, дни работы Кике Сетьена в "Барселоне" сочтены. Как сообщает журналист Mundo Deportivo Франсеск Агилар в своем Twitter, бывший легендарный игрок каталонского клуба Хави, который в последнее время возглавляет катарский "Аль-Садд", принял предложение вернуться на "Камп Ноу". Хотя перед ничьей с "Атлетико" (2:2) произошло тайное собрание руководства "Барселоны" в доме Сетьена, чтобы сохранить тренера.

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Бывший полузащитник, который отыграл в "Барселоне" 17 лет и четыре раза выигрывал Лигу чемпионов, вернется в столицу Каталонии в качестве главного тренера в следующем сезоне. 40-летний специалист принял предложение президента "сине-гранатовых" Жозепа Бартомеу, заручившегося поддержкой команды.

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Хави / Фото: Reuters

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Сообщается, что нынешний наставник "блаугранас" Кике Сетьен либо доработает до конца сезона, либо будет уволен ранее и тогда исполняющим обязанности станет тренер команды Б Гарсия Пимьента. Отметим, что Кике Сетьен возглавил "Барселону" в январе. Его контракт рассчитан до 30 июня 2022 года.

"Барселона": Кике Сетьен и игроки / Фото: Reuters

Боссы "Барселоны" недовольны последними результатами команды, а также тем, что Кике Сетьен потерял доверие футболистов. Как мы писали ранее, Месси и другие игроки "Барселоны" повздорили с тренером в раздевалке после субботней ничьей с "Сельтой" (2:2). Команда выразила Кике Сетьену недовольство его тактикой и заменами, добавив, что если они продолжат играть в таком стиле, то чемпионство точно достанется "Реалу".

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