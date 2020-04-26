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Вор – в сборной России: звезде чемпионата мира припомнили кражу денег из куртки его одноклубника

26 апреля, 21:02

Олег Люлька

В кармане Артема Дзюба обнаружили деньги Владимира Быстрова - стало известно, кто "отмазал" нападающего

Бывший спортивный директор московского "Динамо" Роман Орещук подверг критике нападающего петербургского "Зенита" – основного форварда сборной России и звезду ЧМ-2018 Артема Дзюбу за высказывания в адрес футбольных агентов. Ранее Дзюбу послали собственные же фанаты.

"Давайте не будем об этом футболисте. Не хочу ничего говорить о нем после того, как он назвал всех агентов злом и сказал, что ничего хорошего от них в жизни не получил. Человек забыл, кто дал ему второй шанс. Алексей Николаевич Сафонов спас Дзюбе карьеру, когда его выгнали из "Спартака" после истории с кошельком Владимира Быстрова. Не могу назвать его плохим футболистом, просто не хочу рассуждать о его будущем", – заявил Орещук

Артем Дзюба

Артем Дзюба / Фото: Sportbox

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Отметим, что в 2009 году Быстров и Дзюба играли за "Спартак". После одной из тренировок из куртки Быстрова пропали, как писали тогда, 20 тысяч рублей, которые потом обнаружили в куртке Дзюбы. После этого Дзюба ушел в "Томь" на правах аренды.

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Ранее Дзюба угодил в скандал, сравнив Ракицкого и бразильцев "Зенита" с обезьянками из знаменитого советского мультфильма.

Смотрите, как Россия с Дзюбой проиграла в отборе Евро сборной Бельгии

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кража сборная России Зенит Санкт-Петербург Артем Дзюба

Источник: Championat.ru

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