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"Ворскла" и так вылезла из штанов": бывший тренер не верит в победу полтавчан в Кубке Украины

7 июля, 21:19

Александр Трикиша Александр Трикиша

У "Динамо" остался один шанс исправить неудачный сезон

Экс-тренер киевского "Динамо" и полтавской "Ворсклы" Николай Павлов поделился ожиданиями от поединка его бывших команд в финале Кубка Украины. Напомним, главный матч турнира состоится в среду 8 июля, в Харькове на стадионе "Металлист". "Динамо" – "Ворскла" смотреть онлайн можно с помощью нашей трансляции.

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"Динамо" Киев всегда ставило и ставит перед собой большие задачи. Если остался шанс на Кубок – они должны его использовать. Если Полтава не выиграет финал, то никто их не станет критиковать. Они и так вылезли из штанов, добившись такого результата. "Ворскла" едва не вылетела, Максимов сделал подвиг, подняв команду. В Полтаве уже не думают о вылете в этом году. Результат Кубка Украины зависит от везения и стечения определенных обстоятельств. Одну игру можно сыграть всегда. Я думаю, в решающем матче они отдадут все силы", – заявил Николай Павлов в эфире "Футбол NEWS".

Также мы писали, что "Ворскле" обещают миллион гривен за победу над "Динамо". Полтавчане могут завоевать не только престижный трофей, но и солидные призовые.

Букмекеры считают киевский клуб большим фаворитом встречи. Коэффициент на победу "Динамо" в основное время составляет всего 1.30, тогда как котировка на победу "Ворсклы" равна 9.10, а на ничью – 5.80.

Финал Кубка Украины можно будет смотреть в прямом эфире на сайте Oll.tv.

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Смотрите, как резерв "Ворсклы" отобрал очки у "Львова":

Все подробности в спецтеме Кубок Украины

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Динамо Киев Кубок Украины Ворскла Полтава Николай Павлов

Источники: Сегодня|Спорт , Канал Футбол

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