"Ворскла" на добавленных минутах вырвала победу в матче с "Черноморцем"

Гол на 91-й минуте принес "Ворскле" выездную победу в стартовом матче 26 тура украинской Премьер-лиги

"Черноморец" - "Ворскла" - 1:2. Фото: Официальный сайт ФК "Черноморец"

В стартовом матче 26 тура чемпионата Украины по футболу "Ворскла" обыграла "Черноморец". Поединок прошел в субботу на стадионе "Черноморец" в Одессе и завершился со счетом 1:2 в пользу команды Виталия Косовского.

Счет уже на третьей минуте открыл исландский нападающий "Черноморца" Арни Вильхамссон. В начале второго тайма Владимир Коваль имел шансы удвоить преимущество хозяев, но не смог реализовать пенальти. Зато это смог сделать Денис Васин, за пять минут до финального свистка сравнявший счет. А победный мяч для "Ворсклы" на второй добавленной минуте поединка забил Артем Габелок.

После этого матча в активе "Ворсклы" стало 33 очка, команда идет на втором месте во второй шестерке ЧУ. У "Черноморца" осталось 18 очков и одесситы рискуют занять последнюю строчку в турнирной таблице уже после этого тура. В следующем туре "Черноморец" на выезде сыграет с "Десной" 5 мая, а "Ворскла" в тот же день сразится с "Олимпиком" в Киеве.

"Черноморец" – "Ворскла" – 1:2 (1:0)

Голы: Вильхамссон (3) – Васин (84), Габелок (90+2)

Желтые карточки: Грачев (39) – Сапай (35), Кане (44)

Напомним, что главные матчи Премьер-лиги пройдут в воскресенье. Лидер первенства "Шахтер" без травмированных Марлоса, Майкона, Пятова и Степаненко, а также без дисквалифицированного Тайсона проведет гостевое дерби Донбасса с "Мариуполем". А "Динамо" встретится на выезде с неудобным для себя ФК "Львов", который в последнем матче одолел киевлян на их поле.

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