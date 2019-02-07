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"Ворскла" на сборе проиграла команде из Боснии и Герцеговины

Сегодня, 18:55

Пятая команда чемпионата Украины пропустила два безответных мяча от боснийского "Железничара"

"Ворскла" проиграла спарринг клубу из Боснии и Герцеговины. Фото ФК "Ворскла"
"Ворскла" проиграла спарринг клубу из Боснии и Герцеговины. Фото ФК "Ворскла".
"Ворскла" на сборе проиграла команде из Боснии и Герцеговины //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/c61/9ea/5c5c619ea1470.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/c61/9ea/5c5c619ea1470.jpg Футбол Пятая команда чемпионата Украины пропустила два безответных мяча от боснийского "Железничара"

Полтавская "Ворскла" на сборе в Турции проиграла боснийскому клубу "Железничар". Поединок прошел в четверг и завершился со счетом 0:2. Напомним, что на нашем сайте обновляются все результаты украинских клубов на сборах.

После 19 туров в боснийской Премьер-лиге "Железничар" занимает четвертую строчку в турнирной таблице. "Ворскла", напомним, идет пятой в украинской премьер-лиге.

Интересно, что для "Железничара" этот поединок стал первым в 2019 году, команда только начала спарринги перед возобновлением сезона. Кроме того, эта победа позволила прервать серию из пяти подряд поражений в прошлом году в чемпионате Боснии и Герцеговины.

Отметим, что на сборе в Турции в "Ворсклы" запланировано еще два поединка: соперник на матч 10 февраля пока неизвестен, а 13 февраля команда Василия Сачко сыграет с белорусским клубом "Городея".

Запись матча "Ворскла" – "Железничар" – 0:2

Ранее в четверг "Шахтер" на сборе в Турции сыграл вничью с австрийским "Ваккером". Последний спарринг чемпионов Украины завершился со счетом 0:0, а уже 14 февраля команда Паулу Фонсеки сыграет с "Айнтрахтом" в 1/16 финала Лиги Европы в Харькове на стадионе "Металлист".

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Тег товарищеский матч, Ворскла Полтава

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