"Ворскла" на сборе проиграла команде из Боснии и Герцеговины
Пятая команда чемпионата Украины пропустила два безответных мяча от боснийского "Железничара"
Полтавская "Ворскла" на сборе в Турции проиграла боснийскому клубу "Железничар". Поединок прошел в четверг и завершился со счетом 0:2. Напомним, что на нашем сайте обновляются все результаты украинских клубов на сборах.
После 19 туров в боснийской Премьер-лиге "Железничар" занимает четвертую строчку в турнирной таблице. "Ворскла", напомним, идет пятой в украинской премьер-лиге.
Интересно, что для "Железничара" этот поединок стал первым в 2019 году, команда только начала спарринги перед возобновлением сезона. Кроме того, эта победа позволила прервать серию из пяти подряд поражений в прошлом году в чемпионате Боснии и Герцеговины.
Отметим, что на сборе в Турции в "Ворсклы" запланировано еще два поединка: соперник на матч 10 февраля пока неизвестен, а 13 февраля команда Василия Сачко сыграет с белорусским клубом "Городея".
Запись матча "Ворскла" – "Железничар" – 0:2
Ранее в четверг "Шахтер" на сборе в Турции сыграл вничью с австрийским "Ваккером". Последний спарринг чемпионов Украины завершился со счетом 0:0, а уже 14 февраля команда Паулу Фонсеки сыграет с "Айнтрахтом" в 1/16 финала Лиги Европы в Харькове на стадионе "Металлист".
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " "Ворскла" на сборе проиграла команде из Боснии и Герцеговины". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"