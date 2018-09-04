"Ворскла" начала продавать билеты на матчи Лиги Европы

Сегодня, 11:35

Цена одного пропуска на игру от 300 гривен

Фото AFP
Фото AFP

Полтавская "Ворскла" сообщила о старте продаж электронных билетов на домашние матчи группового этапа Лиги Европы УЕФА сезона 2018/2019.

На билеты, что сейчас доступны к продаже, цена колеблется от 300 до 350 гривен. Отпускная возможность для одного аккаунта ограничена четырьмя билетами.

Напомним, что первым домашним еврокубковым поединком для ворсклян станет встреча с лиссабонским "Спортингом" 4 октября. 8 ноября в Полтаву приедет "Карабах" из Азербайджана, а заключительный домашний матч группового турнира "Ворскла" проведет против лондонского "Арсенала". Этот поединок состоится 29 ноября.

Полтавчанам будет неимоверно трудно, но радует одно – титулованных соперников "Ворскла" примет на родном стадионе. И уже совсем скоро в гости пожалует "Арсенал" – явный фаворит группы (всего 1,30 от букмекеров). С "Канонирами" приедет и Генрих Мхитарян (7 игр против "Ворсклы" – 4 гола). Как побеждать португальцев полтавский клуб знает (однажды пострадала "Бенфика" – 2:1), а вот о "Карабахе" может рассказать Антон Каниболоцкий, летом как раз покинувший чемпиона Азербайджана.

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Источник:

Официальный сайт ФК "Ворскла"

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