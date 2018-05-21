"Ворскла" получит бонус от каналов "Футбол" за "бронзу" чемпионата Украины

В воскресенье "Ворскла" завоевала бронзовые медали чемпионата Украины. В матче последнего тура команда Василия Сачко на своем поле обыграла главных конкурентов – "Зарю". Поединок завершился со счетом 2:0: на 66-й минуте отличился Владислав Кулач, а на третьей добавленной арбитром минуте точку в матче поставил Денис Васин. Для того, чтобы гарантировать себе третье место по итогам чемпионата, "Ворсклу" устраивала и ничья.

После матча стало известно, что команда получит денежный бонус за "бронзу" от телеканалов "Футбол 1"/"Футбол 2". Об этом рассказал ведущий программы "Великий футбол" Александр Денисов. "Согласно контракту с клубами, которые входят в наш пул, команды получают денежный бонус от транслятора, если занимают в турнирной таблице места выше пятого. Поэтому официально заявляю, что телеканалы "Футбол 1"/"Футбол 2" премируют "Ворсклу" за бронзу", – сказал Денисов.

Напомним, что в активе "Ворсклы" после поединка последнего тура ЧУ стало 49 очков – это третье место в турнирной таблицы и бронзовые медали первенства. "Заря" финишировала на четвертом месте с 43 очками. На пятом месте "Мариуполь" (39 очков), на шестом – "Верес" (35).