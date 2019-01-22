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"Ворскла" заключила контракт с двумя балканцами

Сегодня, 15:34

Полтавский клуб усилили полузащитники Эдин Шехич и Тодор Петрович

Тренер "Ворсклы" Василий Сачко с новичками
Тренер "Ворсклы" Василий Сачко с новичками. Фото: Официальный сайт ФК "Ворскла"
"Ворскла" заключила контракт с двумя балканцами //smm5.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/70d/e44/5c470de449407.jpg //smm5.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/70d/e44/5c470de449407.jpg Футбол Полтавский клуб усилили полузащитники Эдин Шехич и Тодор Петрович

Полтавская "Ворскла" сегодня объявила о подписании контракта с двумя футболистами. Это 23-летний атакующий полузащитник Эдин Шехич, уроженец Боснии и Герцеговины с хорватским паспортом и еще один хавбек-универсал, старший на год за своего коллегу, серб Тодор Петрович. Нескольких дней пребывания в тренировочном лагере ворсклян хватило тренерам и футболистам для того, чтобы понять, что это сотрудничество должно стать взаимополезным. Сроки действия контрактов не разглашаются.

Шехич со своим НК "Загреб" прошел путь от юниоров до главной команды и попал на карандаш скаутов сплитского "Хайдука", после чего еще на правах аренды играл за словенский "Рудар" из города Веленье. Имеет опыт выступлений за сборные Боснии и Герцеговины U-18 и U-21.

Петрович выступал в составе сербских футбольных клубов "Вождовац", "Сопот" и "Земун". Имеет опыт игры в Испании, где защищал цвета команды "Херес".

Напомним, что "Шахтер" подписал контракт с 17-летним украинским нападающим Даниилом Сиканом. Соглашение с воспитанником львовских "Карпат" рассчитано на три года. В текущем сезоне Даниил Сикан выступал преимущественно в чемпионате U19 (10 матчей, 5 голов).

 

футболисты, Ворскла Полтава

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Источник:

Официальный сайт ФК "Ворскла"

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