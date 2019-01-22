"Ворскла" заключила контракт с двумя балканцами
Полтавский клуб усилили полузащитники Эдин Шехич и Тодор Петрович
Полтавская "Ворскла" сегодня объявила о подписании контракта с двумя футболистами. Это 23-летний атакующий полузащитник Эдин Шехич, уроженец Боснии и Герцеговины с хорватским паспортом и еще один хавбек-универсал, старший на год за своего коллегу, серб Тодор Петрович. Нескольких дней пребывания в тренировочном лагере ворсклян хватило тренерам и футболистам для того, чтобы понять, что это сотрудничество должно стать взаимополезным. Сроки действия контрактов не разглашаются.
Шехич со своим НК "Загреб" прошел путь от юниоров до главной команды и попал на карандаш скаутов сплитского "Хайдука", после чего еще на правах аренды играл за словенский "Рудар" из города Веленье. Имеет опыт выступлений за сборные Боснии и Герцеговины U-18 и U-21.
Петрович выступал в составе сербских футбольных клубов "Вождовац", "Сопот" и "Земун". Имеет опыт игры в Испании, где защищал цвета команды "Херес".
Напомним, что "Шахтер" подписал контракт с 17-летним украинским нападающим Даниилом Сиканом. Соглашение с воспитанником львовских "Карпат" рассчитано на три года. В текущем сезоне Даниил Сикан выступал преимущественно в чемпионате U19 (10 матчей, 5 голов).
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