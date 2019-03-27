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"Ворсклу" может возглавить лучший тренер Премьер-лиги 2017 года

Сегодня, 23:21

Роман Санжар выводил "Олимпик" в еврокубки

Роман Санжар
Роман Санжар. Фото: Официальный сайт ФК "Олимпик"
"Ворсклу" может возглавить лучший тренер Премьер-лиги 2017 года //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/be9/152/5c9be9152021b.jpeg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/be9/152/5c9be9152021b.jpeg Футбол Роман Санжар выводил "Олимпик" в еврокубки

Сегодня полтавская "Ворскла" официально объявил об отставке главного тренера Василия Сачко. Наставник работал с командой с 2013 года, а в прошлом сезоне привел ее к бронзовым медалям чемпионата Украины. Но в этом сезоне команда не смогла пробиться в первую шестерку и побороться за еврокубковые места.

В украинских СМИ появилась информация, что главным претендентом на место главного тренера "Ворсклы" является экс-наставник донецкого "Олимпика" Роман Санжар.

Еще один кандидат наставник молодежной команды "Шахтера" Валерий Кривенцов уже успел заявить, что никакого разговора с руководством "бело-зеленых" не вел. Также ои него открестились представители "Ворсклы".

Что касается Санжара, то он возглавлял донецкий клуб с 2013 по 2018 год. Вместе с "Олимпиком" он доходил до полуфинала Кубка Украины, а также становился четвертым в чемпионате станы, что позволило команде дебютировать в еврокубках, но дальше квалификации Лиги Европы им пробиться не удалось. В 2017 году Санжар был признан лучшим тренером украинской Премьер-лиги.

После ухода из "Олимпика" прошлой осенью Санжар так нигде и не работал, зато успел съездить на стажировку в венгерский "Ференварош" к Сергею Реброву.

Это вторая тренерская отставка в украинской Премьер-лиге в нынешнем году. Ранее с поста главного тренера киевского "Арсенала" ушел Вячеслав Грозный, которого сменил Игорь Леонов.

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Тег чемпионат Украины, Ворскла Полтава, Роман Санжар

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Источник:

FootBoom

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