Ворвались в дом и украли собаку: экс-игрок "Ливерпуля" просит найти его любимца за вознаграждение

Неизвестные проникли в дом футболиста, разбив дверь черного входа

Дэниэл Старридж. Фото: Instagram

Дом экс-нападающего "Ливерпуля" Дэниэла Старриджа в Лос-Анджелесе обокрали. Из квартиры футболиста пропали несколько сумок и собака. Неизвестные проникли в дом, разбив дверь черного входа. Ранее мы писали, что дом игрока сборной Испании ограбили, пока он ездил на Фареры. Вооруженные грабители похитили драгоценные вещи из дома Альваро Мораты

"Кто-то ворвался в мой дом в Лос-Анджелесе и похитил мою собаку. Послушайте, если кто-то знает, кто это мог быть, я вам заплачу любые деньги, я серьезно. Я хочу знать, кто меня ограбил. Хочу знать, что произошло. Хочу знать, почему они взяли мою собаку. Я хочу знать, почему они взяли сумки с верхнего этажа. Как можно ворваться в чей-то дом в Лос-Анджелесе и похитить собаку? Вы сумасшедшие? Вы врываетесь в дом и забираете собаку? Кто-нибудь, пожалуйста, найдите мою собаку, я заплачу любые деньги, я серьезно", – сказал Старридж.

Напомним, что ранее преступники устроили рейд на дома футболистов во время матчей ЛЧ: жертвами стали четыре игрока. Суммарный ущерб оценивается в несколько сотен тысяч евро.

А перед этим дом игрока "Барселоны" Кевина-Принса Боатенга ограбили, пока он участвовал в матче своей команды. Ущерб оценивается в 300 тысяч евро.

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