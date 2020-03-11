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Ворвался в ТОП-3: смотрите хет-трик экс-игрока "Шахтера", который поставил его в один ряд с Неймаром

11 марта, 15:07

Елена Павлова

Бразильский нападающий зажег на родине в Кубке Либертадорес

Нападающий бразильского "Палмейраса" Луис Адриано, который восемь лет выступал за донецкий "Шахтер", помог своей команде одержать победу в матче второго тура группового этапа Кубка Либертадорес над "Гуарани". Встреча прошла на стадионе "Альянс Парк" в Сан-Паулу и завершилась со счетом 3:1, а Адриано оформил хет-трик став главным героем поединка. Ранее мы писали, что бывший нападающий "Шахтера" женился на российской модели.

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Это не первый три мяча в одном матче Адриано в "Палмейрасе", ранее он сделал подобное в поединке чемпионата Бразилии против "Флуминенсе". Однако Луис стал лишь третьим футболистом в истории, которому удалось забить по три мяча во встречах Кубка Либертадорес и Лиги чемпионов.

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Ранее подобное достижение покорялось нападающему "Пари Сен-Жермен" Неймару, который также выступал за "Сантос" и "Барселона", и еще одному бывшему игроку донецкого "Шахтера", полузащитнику Жадсону, который провел последний сезона на родине – в "Коринтиансе".

Смотрите, как Луис Адриано забивал за донецкий "Шахтер"

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