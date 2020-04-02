Восемь лап и две ноги на велосипеде: Александр Зинченко выложил забавное видео своих тренировок

Футболист "МанСити", Луи и Миа желают вам оставаться в безопасности и сохранять позитив

Полузащитник сборной Украины и "Манчестер Сити" Александр Зинченко показал, в какой компании тренируется дома во время карантина, объявленного в связи с пандемией коронавируса. На видео 23-летний футболист занимается, используя своих собак как дополнительный груз. Ранее мы писали, что Зинченко "перешел" из "МанСити" в "Барселону" и сразу разгромил россиянина из "Ливерпуля".

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"Оставайся дома и оставайся сильным. Мы, Луи и Миа желаем вам оставаться в безопасности и сохранять позитив", – прокомментировал Александр свое веселое видео, на котором крутит педали, приседает и даже прыгает со своими четверолапыми друзьями.

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Ранее мы сообщали, чтоЗинченко пожаловался на скуку во время карантина. "Свободного времени настолько много, что я уже скоро завою в этих четырех стенах, – посетовал футболист. – К счастью, Манчестер Сити заботится обо всех игроках и персонале. Не успеваю я открыть глаза, как у меня личное сообщение от доктора: как самочувствие у меня, у моих родных и близких. Плюс, мне привозят еду 6 дней в неделю".

Смотрите, как Влада Седан помогает Александру Зинченко тренироваться во время карантина

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