"Восемь месяцев я играл с болью": лучшего футболиста чемпионата Украины прооперировали в Барселоне
Сроки возвращения в строй полузащитника "Шахтера" Марлоса пока не называются
Лучшего футболиста чемпионата Украины 2018 года Марлоса прооперировали в Барселоне. Полузащитник "Шахтера" пропустит неопределенный промежуток времени из-за травмы.
30-летнему бразильцу, принявшему украинское гражданство и выступающему за сборную Украины, была сделана операция на бедре. Об этом сообщил в Instagram сам футболист.
"К сожалению, мне пришлось перенести операцию. На протяжении восьми месяцев я играл с сильной болью, мне пришлось согласиться на операцию, – признался полузащитник "Шахтера". - Лишь близкие люди знали о моей боли и грусти, которую это вызывало у меня. Я не мог помогать своим партнерам по команде на все 100 процентов, но обещаю вернуться сильнее, чтобы помочь "Шахтеру" достичь всех поставленных целей".
В нынешнем сезоне Марлос сыграл за "Шахтер" 24 матча, в которых отметился 10 голами и 3 результативными передачами.
Партнеры по "Шахтеру" поддержали Марлоса после операции. "Брат, мы ждем тебя!" – написал ему в Instagram голкипер "горняков" Андрея Пятов.
Как сообщалось ранее, в сеть попала переписка Тайсона и Цыганкова после матча в Кубке. Капитан "Шахтера" написал украинцу девять слов на английском. Капитан "Динамо" ответил бразильцу десятью.
Также сообщалось, что билеты на матч "Шахтер" – "Заря" уже в продаже. Один из главных поединков футбольной весны состоится 13 апреля в Харькове.
Тем временем футболисты "Шахтера" получили в свое распоряжение брендированный самолет:
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