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Восемь требований Хави: СМИ разузнали, почему в "Барселоне" отказались от приглашения легенды

21 февраля, 17:22

Испанский тренер пожелал получить серьезной власти в клубе

Стали известны подробности переговоров между "Барселоной" и бывшим футболистом клуба Хави Эрнандесом, в настоящее время возглавляющим катарскую команду "Аль-Садд". Как сообщает Cadena Ser, экс-полузащитник выдвинул сине-гранатовым восемь условий для назначения на пост главного тренера. Ранее сам легендарный игрок объяснил, почему отказался возглавлять "Барселону".

Во-первых, Хави был готов возглавить "Барселону" летом. Во-вторых, он хотел максимального контроля над трансферами и серьезной власти в клубе. Также специалист пожелал вернуть легендарного защитника Карлеса Пуйоля и экс-директора в области методологии Жоана Вилу и пригласить в структуру сине-гранатовых сына Йохана Круиффа – Йорди. Помимо этого, Хави потребовал организовать перестройку медицинского штаба команды и сменить его главу. В тренерском штабе он хотел видеть своего брата Оскара.

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Отмечается, что, узнав о требованиях Хави, президент "Барселоны" Хосеп Мария Бартомеу принял решение приостановить переговоры и назначить более доступного специалиста, которым в итоге оказался экс-наставник "Бетиса" Энрике Сетьен. Кстати, испанец не сильно расстроился, ведь после сорвавшихся переговоров Хави выиграл Кубок наследного принца Катара. Это уже второй трофей "Аль-Садда" с Хави.

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Барселона чемпионат Испании Хави

Источник: Championat.ru

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