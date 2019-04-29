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Восьмерка против Зинченко: названы соперники украинца в борьбе за престижную премию

29 апреля, 12:42

Украинский легионер "МанСити" поспорит за звание лучшего левого защитника Кубка Англии

Александр Зинченко
Александр Зинченко. Фото: AFP

Украинский футболист "Манчестер Сити" Александр Зинченко может удостоится очередной персональной награды. Футбольная ассоциация Англии назвала его в числе претендентов на звание лучшего защитника Кубка Англии, в финале которого клуб украинца 18 мая встретится с "Уотфордом". В рамках этого турнира Зинченко провел 3 матча, в которых отдал 177 передач с точностью 92%, создав для партнеров 5 моментов.

За победу в этой номинации с Александром Зинченко поспорят восемь футболистов - Эшли Янг ("Манчестер Юнайтед"), Микки Деметриу ("Ньюпорт"), Мэттью Кларк ("Портсмут"), Скотт Данн ("Кристал Пэлас"), Мюррей Уоллас ("Миллуолл"), Мигель Бритос ("Уотфорд"), Шейн Даффи ("Брайтон") и Мэтт Доэрти ("Вулверхэмптон").

Как сообщалось ранее, Криштиану Роналду хочет увести тренера у Александра Зинченко.  Звездный португалец желает видеть на посту наставника "Ювентуса" нынешнего рулевого "МанСити" Хосепа Гвардиолу. 

Также сообщалось, что одноклубник Зинченко Рахим Стерлинг проиграл борьбу за звание лучшего футболиста чемпионата Англии защитнику "Ливерпуля" Вирджилу ван Дейку. Интересно, что пять лет назад этот голландец мог оказаться в харьковском "Металлисте".

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Тег чемпионат Англии, Манчестер Сити, Александр Зинченко

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Сегодня|Спорт

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