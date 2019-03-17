Восьмой в истории: капитан "Реала" Серхио Рамос выиграл 300 матчей в чемпионате Испании

Испанский защитник в Примере выступал за "Севилью" и "Реал"

Восьмой в истории: капитан "Реала" Серхио Рамос выиграл 300 матчей в чемпионате Испании 2019-03-17T10:44:00+02:00 Футбол Испанский защитник в Примере выступал за "Севилью" и "Реал"

В рамках 28-го тура чемпионата Испании мадридский "Реал" на своем поле обыграл "Сельту" со счетом 2:0. Это был первый матч для "сливочных" после возвращения Зинедина Зидана. Напомним, француз заменил на посту главного тренера Сантьяго Солари, уволенного после вылета клуба из Лиги чемпионов.

Этот поединок ознаменовался еще одним историческим событием. Капитан "Реала" Серхио Рамос одержал 300-ю победу в матчах Примеры. Рамос выиграл 19 матчей в составе "Севильи" и 281 – в составе "Реала".

Как сообщает Twitter Педро Мартина, 32-летний защитник стал восьмым игроком, который достиг этой отметки. Ранее данный показатель покорился Мануэлю Санчису, Андресу Иньесте (по 312), Хави (322), Раулю (327), Лионелю Месси (332), Андони Субисаррете (333) и Икеру Касильясу (334).

Напомним, что в начале января 2019 года Серхио Рамос провел 800-й матч в карьере. Капитан "Реала" начинал свою карьеру в "Севилье".

Кстати, накануне Нового года Серхио Рамос установил личное достижение. Капитан "Реала" впервые в карьере не заработал ни одного удаления за год. В 2018 году Рамос получил 24 желтые карточки, но ни разу не был удален с поля.

Но в этом году он наверстал упущенное. В недавнем матче капитан "Реала" заработал 25-е удаление во всех турнирах и 20-е в Примере – он стал самым грубым игроком в истории чемпионата Испании.

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