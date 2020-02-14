Воспитанник "Барселоны" обвинил клуб в нетерпимости по отношению к молодым игрокам

Марк Кукурелла считает, что клуб стал меньше доверять своим игрокам

"Барселона" / Фото: Reuters

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Защитник "Барселоны" Марк Кукурелья, выступающий на правах аренды за "Хетафе", выразил мнение, что каталонский клуб стал меньше доверять воспитанникам.

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"Барселона" – большой клуб, и в конечном итоге важны победы. Но сейчас в "Барсе" нет былого терпения в отношении воспитанников. Игрокам из академии не дают шансы, которые они заслуживают. Это обидно, потому что я бы хотел, чтобы доверие воспитанникам было больше. Но в футболе важно побеждать. Победы куда весомее, чем терпение", – сказал Кукурелья.

В настоящее время Кукурелла выступает за "Хетафе" на правах аренды, а сам игрок является воспитанником каталонского клуба.

Кстати, скандальный матч в Испании, в котором украинского футболиста Романа Зозулю обзывали нацистом, доиграют. Скандальный матч 20-го тура второй лиги Испании между "Райо Вальекано" и "Альбасете" все же будет доигран.

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