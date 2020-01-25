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Воспитанник "Барселоны" перебрался в чемпионат Германии

25 января, 14:04

Дани Ольмо подписал контракт с "РБ Лейпциг"

Дани Ольмо

Дани Ольмо / Фото: Twitter

Полузащитник загребского "Динамо" Даниэль Ольмо стал игроком "РБ Лейпциг", сообщается на официальном сайте немецкого клуба. Испанский хавбек подписал контракт с "быками" до 2024 года. За новую команду он будет выступать под 25-м номером.

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Ранее в СМИ сообщалось, что трансфер 21-летнего полузащитника обойдется "РБ Лейпциг" 35 миллионов евро.

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Ольмо является воспитанником "Барселоны", откуда перешел в "Динамо" в 2015 году, так и не дебютировав за основу "сине-гранатовых". В нынешнем сезоне 21-летний хавбек принял участие в девяти матчах чемпионата Хорватии, в которых отметился тремя голами. Также на его счету 5 мячей и 3 паса в 11 встречах Лиги чемпионов с учетом квалификационного раунда.

Ранее мы писали, что дортмундская "Боруссия" разгромила "Кельн": норвежский вундеркинд установил рекорд Бундеслиги. Эрлинг Холанд отметился дублем в поединке.

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Смотрите, как забивает Дани Ольмо в матче "Динамо" Загреб – "Манчестер Сити":

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Лейпциг чемпионат Германии Динамо Загреб Дани Ольмо

Источник: Сегодня|Спорт

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