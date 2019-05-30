Воспитанник "Реала" подарил Роналдо футболку "Динамо"
Испанский форвард на родине встретился со знаменитым бразильцем
Нападающий киевского "Динамо" Фран Соль встретился с легендарным бразильским форвардом Роналдо и подарил ему футболку украинского клуба. Напомним, что знаменитый бразилец недавно стал президентом клуба из чемпионата Испании. "Зубастик" заплатил за приобретние клуба около 30 миллионов евро.
"Один из моих кумиров и самый впечатляющий форвард всех времен. Спасибо за потраченное время и за то, что прикоснулся к моему маленькому сыну", – написал Соль на своей странице в сети Instagram, добавив совместное фото с Роналдо.
Фран Соль пополнил состав "Динамо" во время зимней паузы, но за свою новую команду он успел провести только три встречи, после чего отправился в лазарет из-за тяжелой травмы плеча, полученной в матче с "Десной". Тем не менее, он успел записал на свой счет два гола – один в чемпионате, и еще один – в Лиге Европы. Позже форвард "Динамо" показал следы операции на своем теле.
Кстати, ранее мы писали, что жена нападающего "Динамо" Франа Соля обнажила грудь в лифте на Печерске. Стюардесса, покорившая сердце форварда киевлян Франа Соля, поражает своей формой после недавних родов.
Как Фран Соль забивал дебютный гол за "Динамо":
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