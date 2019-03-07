Вот что бывает, когда не уважаешь соперника: легендарный вратарь критикует "ПСЖ" после матча с "МЮ"

Знаменитый француз считает, что парижанам для успеха не хватило клубной истории

Усилий Килиана Мбаппе не хватило для выхода в четвертьфинал. Фото: AFP

Вот что бывает, когда не уважаешь соперника: легендарный вратарь критикует "ПСЖ" после матча с "МЮ" //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/0f9/2ea/5c80f92ea287c.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/0f9/2ea/5c80f92ea287c.jpg 2019-03-07T13:00:32+02:00 Футбол Знаменитый француз считает, что парижанам для успеха не хватило клубной истории

Бывший вратарь "Манчестер Юнайтед" Фабьен Бартез раскритиковал футболистов "Пари Сен-Жермен" после поражения в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с "красными дьяволами" (1:3) и вылета из турнира. Напомним, "МЮ" обыграл "ПСЖ" в Париже благодаря голу с пенальти после использования VAR. Первая встреча команд в Англии завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей.

"Какое неуважение. Вот что бывает, когда не уважаешь футбол и соперника. Считаю, что это главные ценности для спортсмена и команды. При любых условиях необходимо проявлять уважение. Если судить по игровым компонентам, "ПСЖ" был сильнее. Они показали это, победив в первом матче, несмотря на то что тогда у "Манчестер Юнайтед" был даже более сильный состав.

Игрокам "ПСЖ" не хватило концентрации. Они не были в игре. Но это топ-уровень, и в таких матчах результата добивается та команда, которая не ошибается. Здесь не так важно, кто играет лучше. "ПСЖ" не учится на своих ошибках. В такие моменты видно, насколько важна история клуба. Сегодня "ПСЖ" не был топ-клубом", – цитирует Бартеза Le Parisien.

Ранее мы опубликовали невероятное фото из раздевалки: три легенды "МЮ" празднуют победу над "ПСЖ" в Лиге чемпионов. Поздравить Уле-Гуннара Сульшера с победой пришли Алекс Фергюсон и Эрик Кантона.

Напомним, сегодня в Лондоне состоится первый матч 1/8 финала Лиги Европы между "Челси" и киевским "Динамо". "Челси" – "Динамо" онлайн смотреть на нашем сайте можно в виде текстовой трансляции.

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