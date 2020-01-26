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Вот это да! Лучший клуб мира не смог переиграть середняка третьего дивизиона в Кубке Англии

26 января, 21:13

"Ливерпуль" ограничился ничьей с "Шрусбери" в 1/16 финала и проведет переигровку

"Ливерпуль" не смог одолеть скромный "Шрусбери"

"Ливерпуль" не смог одолеть скромный "Шрусбери" / Фото: Reuters

Сенсационным результатом завершился воскресный поединок 1/16 финала Кубка Англии, в котором лучший клуб мира, "Ливерпуль", гостил у команды третьего дивизиона – "Шрусбери Таун". Нет, 16-я команда Лиги 1 не обыграла подопечных Юргена Клоппа, но смогла добыть почетную ничью. Теперь соперников ждет переигровка, но уже на "Энфилде". К слову, как мы сообщали, сегодня ранее клубы из Манчестера разгромили соперников в Кубке, причем и "Сити", и "Юнайтед" не пропустили ни одного гола.

Гости из Ливерпуля ожидаемо выставили резервный состав, но и он уже в начале второго тайма вел со счетом 2:0 – после забитого на 15-й минуте мяча Куртиса Джонса и автогола. Но все перевернул шотландец Джейсон Каммингс. На 60-й минуте форвард вышел на замену, на 65-й минуте реализовал 11-метровый, а еще через 10 минут забил с игры, оформив дубль. Не спас "красных" и срочный выход на поле Мохамеда Салаха и Роберто Фирмино. Невероятная ничья 2:2 для скромной команды с победителем Лиги чемпионов.

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Кстати, вскоре начнется интересный матч в чемпионате Италии: наш сайт ведет онлайн "Наполи" – "Ювентус".

Смотрите, как "Ливерпуль" разбирался с "Зальцбургом" в Австрии в Лиге чемпионов

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