Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 26,52
29,02
  1. Новости спорта
  2. Новости футбола

Вот это футбол! Уже на этой неделе "Динамо" и "Шахтер" сыграют с одной и той же командой

20 мая, 18:04

Олег Люлька

Объявлен список первых товарищеских матчей в Украине - как динамовцы, так и "горняки" встретятся с "Рухом"

Стали известны первые шесть официальных товарищеских матчей в украинском футболе, которые будут сыграны после более чем двухмесячной паузы, связанной с пандемией коронавируса. Их обнародовал комитет арбитров Украинской ассоциации футбола. Ранее клубы УПЛ сыграли секретный матч на карантине. По данным журналиста Игоря Бурбаса, участниками тайного спарринга стали "Днепр-1" и "Заря". Однако, согласно заявлению футбольных властей страны, тот поединок носил неофициальный статус.

Итак, согласно данным комитета арбитров УАФ, после очередного этапа ослабления карантина в стране, намечающегося на 22 мая, состоятся следующие товарищеские поединки:

  • 22 мая (пятница)
  • 15.00 "Минай" – "Львов" – село Минай, судья Козык
  • 16.00 "Динамо" – "Рух" – Вита-Литовская, база "Динамо", судья Арановский
  • "Александрия" – "Ворскла" – Александрия, стадион "Ника", судья Копиевский
  • 23 мая (суббота)
  • 17.00 "Колос" – "Олимпик" – село Малая Салтановка, судья Бойко
  • 24 мая (воскресенье)
  • "Шахтер" – "Рух" – УТБ "Святошин", судья Балакин
  • 26 мая (вторник)
  • "Александрия" – "Черкащина" – Александрия, стадион "Ника", судья Копиевский

Таким образом лидер Первой лиги "Рухи" из Винников станет первым соперником после паузы сперва для киевского "Динамо", а затем и для донецкого "Шахтера".

Реклама

Читайте также: Спорт возвращается! Даты рестарта турниров и чемпионатов

Ранее мы писали, что никакого "съезда футболистов" в Киеве не будет: украинские клубы продолжат сезон на своих стадионах. Об этом заявил исполнительный директор УПЛ Евгений Дикий.

Также была названа точная дата возобновления чемпионата Украины. Сезон в Премьер-лиге, который был приостановлен в середине марта, начнут доигрывать 30 мая: "Шахтер" – "Динамо" и другие матчи пройдут без зрителей.

Второй этап
Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
Шахтер Шахтер Шах
23
19
2
2
59
15
44
59
Забитые 59
Пропущеные 15
Разница 44
Результаты последних матчей: П В В П В
2
ЗаряЗаряЗар
23
14
4
5
40
18
22
46
Забитые 40
Пропущеные 18
Разница 22
Результаты последних матчей: В П В В В
3
ДинамоДинамоДин
23
14
4
5
45
18
27
46
Забитые 45
Пропущеные 18
Разница 27
Результаты последних матчей: Н В В П В
4
ДеснаДеснаДес
23
13
4
6
37
16
21
43
Забитые 37
Пропущеные 16
Разница 21
Результаты последних матчей: Н В В В П
5
АлександрияАлександрияАле
23
12
4
7
34
25
9
40
Забитые 34
Пропущеные 25
Разница 9
Результаты последних матчей: В П В Н П
6
КолосКолосКол
23
8
2
13
27
43
-16
26
Забитые 27
Пропущеные 43
Разница -16
Результаты последних матчей: П П П В В
7
Днепр-1Днепр-1Дне
23
8
4
11
28
34
-6
28
Забитые 28
Пропущеные 34
Разница -6
Результаты последних матчей: В В П В Н
8
МариупольМариупольМар
23
6
7
10
21
37
-16
25
Забитые 21
Пропущеные 37
Разница -16
Результаты последних матчей: П П В П П
9
ЛьвовЛьвовЛьв
23
5
6
12
17
36
-19
21
Забитые 17
Пропущеные 36
Разница -19
Результаты последних матчей: Н Н П Н В
10
ВорсклаВорсклаВор
23
6
3
14
16
39
-23
21
Забитые 16
Пропущеные 39
Разница -23
Результаты последних матчей: Н В П В П
11
ОлимпикОлимпикОли
23
5
4
14
18
38
-20
19
Забитые 18
Пропущеные 38
Разница -20
Результаты последних матчей: Н П П П П
12
КарпатыКарпатыКар
23
2
8
13
18
41
-23
14
Забитые 18
Пропущеные 41
Разница -23
Результаты последних матчей: Н Н П П Н

Реклама

Все подробности в спецтеме Футбол вернулся!

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

карантин футбол товарищеский матч чемпионат Украины Динамо Киев Шахтер Донецк Рух Винники

Источники: Сегодня|Спорт , Украинская ассоциация футбола

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

С подачи Ярмоленко болельщики
С подачи Ярмоленко болельщики "Вест Хэма" заговорили на украинском: уморная речь юного суперфанаФутбол
Эпидемия коронавируса в турецком клубе: заражены девять человек, в том числе президент
Эпидемия коронавируса в турецком клубе: заражены девять человек, в том числе президент "Бешикташа"Футбол
Возлюбленная Роналду показала фото бюста, от которого невозможно оторвать взгляд
Возлюбленная Роналду показала фото бюста, от которого невозможно оторвать взглядФутбол
"Ввели военное положение на базе": украинский футбольный клуб забаррикадировался на карантинеФутбол
Футбол вернулся! Все о первом туре Бундеслиги в эпоху жесткого карантина
Футбол вернулся! Все о первом туре Бундеслиги в эпоху жесткого карантинаФутбол
У клуба украинской Премьер-лиги нет денег, чтобы проверить футболистов на коронавирус
У клуба украинской Премьер-лиги нет денег, чтобы проверить футболистов на коронавирусФутбол

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...