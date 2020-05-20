Вот это футбол! Уже на этой неделе "Динамо" и "Шахтер" сыграют с одной и той же командой

Объявлен список первых товарищеских матчей в Украине - как динамовцы, так и "горняки" встретятся с "Рухом"

Стали известны первые шесть официальных товарищеских матчей в украинском футболе, которые будут сыграны после более чем двухмесячной паузы, связанной с пандемией коронавируса. Их обнародовал комитет арбитров Украинской ассоциации футбола. Ранее клубы УПЛ сыграли секретный матч на карантине. По данным журналиста Игоря Бурбаса, участниками тайного спарринга стали "Днепр-1" и "Заря". Однако, согласно заявлению футбольных властей страны, тот поединок носил неофициальный статус.

Итак, согласно данным комитета арбитров УАФ, после очередного этапа ослабления карантина в стране, намечающегося на 22 мая, состоятся следующие товарищеские поединки:

22 мая (пятница)

15.00 "Минай" – "Львов" – село Минай, судья Козык

16.00 "Динамо" – "Рух" – Вита-Литовская, база "Динамо", судья Арановский

"Александрия" – "Ворскла" – Александрия, стадион "Ника", судья Копиевский

23 мая (суббота)

17.00 "Колос" – "Олимпик" – село Малая Салтановка, судья Бойко

24 мая (воскресенье)

"Шахтер" – "Рух" – УТБ "Святошин", судья Балакин

26 мая (вторник)

"Александрия" – "Черкащина" – Александрия, стадион "Ника", судья Копиевский

Таким образом лидер Первой лиги "Рухи" из Винников станет первым соперником после паузы сперва для киевского "Динамо", а затем и для донецкого "Шахтера".

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Ранее мы писали, что никакого "съезда футболистов" в Киеве не будет: украинские клубы продолжат сезон на своих стадионах. Об этом заявил исполнительный директор УПЛ Евгений Дикий.

Также была названа точная дата возобновления чемпионата Украины. Сезон в Премьер-лиге, который был приостановлен в середине марта, начнут доигрывать 30 мая: "Шахтер" – "Динамо" и другие матчи пройдут без зрителей.

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