Вот это голос: защитник "Шахтера" восхитил исполнением песни во время ужина в сборной Украины

Сегодня, 23:07

Кроме Кривцова посвящение в игроки национальной команды прошли Болбат и Борячук


Вчера сборная Украины собралась на последний сбор в 2018 году, а перед началом подготовки к матчам против Словакии и Турции команда Андрея Шевченко провела праздничный ужин в честь победы в группе Лиги наций. Во время мероприятия дебютанты команды спели песни на посвящении - Швед и Миколенко вместе исполнили хит "Ти признайся мені".

Но главным событием праздника стало исполнение песни защитником донецкого "Шахтера" Сергеем Кривцовым. 27-летний футболист спел песню Муслим Магомаєв "Синяя вечность", да так, что заслужил лестные отзывы в комментариях от болельщиков, а партнер по сборной Иван Ордец даже вручил "певцу" цветы.

Затем к микрофону подошли дебютант Андрей Борячук и Сергей Болбат, для которого это не первый вызов в национальную команду, но в последний раз это было еще в 2014 году. Они дуэтом исполнили песню Ярослава Евдокимова "Фантазер".

Ранее мы писали, что из-за травмы голеностопа не сыграет в ноябрьских играх сборной Украины правый защитник "Шахтера" Богдан Бутко.

Напомним, что 16 октября, сборная Украины одержала третью подряд победу в Лиге наций и досрочно гарантировала себе повышение в классе в этом турнире. В Харькове наша национальная команда со счетом 1:0 обыграла сборную Чехии. Единственный гол забил Руслан Малиновский.
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Сегодня|Спорт

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