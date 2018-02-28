Вот это гульнула: жена экс-президента ФФУ уснула на дереве после дня рождения

Сегодня, 21:56

Супруги отдыхают на островах и любуются красивыми видами с самолета

Вот это гульнула: жена экс-президента ФФУ уснула на дереве после дня рождения

Супруга бывшего главы Федерации футбола Украины Анатолия Конькова Мария сейчас проводит время на Сейшелах. 

На днях девушка отпраздновала свой день рождения, да так, что отсыпаться ей пришлось прямо на прибережном дереве в позе ленивца. Снимок с пляжа был размещен на странице в Instagram.

"Когда ты отметила не 20, но вопреки всем предрассудкам, все равно пришла на after party", - прокомментировала фото Мария, поблагодарив своих подписчиков за поздравления.

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Несколькими днями ранее Мария и Анатолий совершили прогулку на самолете и поделились красивыми видами в соцсетях.

Публикация от (@marrietka)

Напомним, что экс-президент ФФУ Анатолий Коньков женился прошлым летом. Избранницей бывшего руководителя украинского футбола стала 32-летняя уроженка Узбекистана Мария Раупова, которая моложе 68-летнего Конькова на 36 лет. Пара венчалась в Киево-Печерской Лавре.

Кстати, в сентябре прошлого года у Конькова в Киеве угнали автомобиль, о чем писала Мария в соцсетях. О том, удалось ли супругам найти авто, девушка не сообщала.

Коньков возглавлял украинский футбол с 2012 по 2015 год, после чего был уволен с поста главы ФФУ.
футбол, Анатолий Коньков, WAGs

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Источник:

Сегодня|Спорт

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