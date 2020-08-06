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"Вот это мужик!": Японец сыграл в футбольном матче в пятом десятилетии кряду

6 августа, 11:10

Олег Люлька Олег Люлька

Кадзуеси Миура в свои 53 года является самым возрастным из ныне играющих профессиональных футболистов

53-летний нападающий Кадзуеси Миура в свои 53 года провел свой первый официальный матч в 2020 году за "Иокогаму". Таким образом самый возрастной из ныне играющих профессиональных футболистов в мире стал первым в истории спортсменом, игравшим в профессиональный футбол в течение пяти разных десятилетий: 1980-е, 1990-е, 2000-е, 2010-е и 2020-е. О невероятном достижении японца сообщает Squawka Football.

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"Он на три года старше, чем ПСЖ", и на 43 года старше, чем "Лейпциг". Вот это мужик!" – пишут о рекордсмене Кадзуеси Миуре в соцсетях

Отметим, что за свою карьеру Кадзуеси Миура поиграл в 13 различных клубах в родной Японии, а также в Хорватии, Бразилии, Италии и Австралии. Он становился чемпионом Хорватии-1999 с "Кроацией и победителем Кубка Азии-1992 со сборной Японии.

Кадзуеси Миура

Кадзуеси Миура / Фото: Getty Images

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Ранее мы писали, что Месси обставил Роналду в невероятном рейтинге футболистов 21-го века. По соотношению голов к проведенным матчам Лионель уверенно опережает Криштиану.

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рекорд чемпионат Японии Йокогама Кадзуеси Миура

Источник: Сегодня|Спорт

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