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Вот это навар! "Боруссия" повесила невероятный ценник на молодого бомбардира-новичка

19 мая, 09:05

Андрей Фоменко

Немецкая команда из Дортмунда продаст Эрлинга Холланда не меньше, чем за 120 "лимонов"

Норвежский нападающий Эрлинг Холланд прекрасно обживается на новом месте – в дортмундской "Боруссии". Лишь минувшей зимой 19-летний футболист перебрался из австрийского "Зальцбурга" в Германию, а уже становится настоящей звездой Бундеслиги. Парень продолжает клепать голы и уверенно повышает свою трансферную цену. К слову, на днях звезду "Боруссии" послали – и это слышал весь мир.

Дортмундский клуб тоже осознал рост спроса на Эрлинга и решил выставить за него солидную цену. Теперь, если кто-то захочет купить Холанда до 2022 года, то должен заплатить не менее 120 миллионов евро, сообщает испанское издание AS. А контракт парня в "Боруссии" рассчитан до лета 2024 года. Сам же немецкий гранд заплатил за норвежца "Зальцбургу", по данным Transfermarkt, 45 миллионов евро.

Еще в начале года Холландом интересовались мадридский "Реал" и "Ювентус". Кстати агент парня, Мино Райола, рассказал, почему Эрлинг не уехал в Италию: "Вы хотите знать, по какой причине Холанд не ушел в "Юве"? Там его отправили бы в команду U-23".

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Недавно Холанд ответил на троллинг Неймара: "Спасибо за распространение медитации".

Смотрите, "Зальцбург" норвежца осенью сражался в Лиге чемпионов с "Наполи"

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футбол Боруссия Дортмунд Зальцбург ценники трансфер Эрлинг Холанд

Источник: isport.ua

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