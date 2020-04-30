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Вот это поворот! Еще одна звездная пара украинского футбола распалась, но игрок не долго был сам

30 апреля, 10:05

Андрей Фоменко

Евгений Селезнев нашел себе новую спутницу и уже даже назвал ее новой женой

Лишь в начале апреля жена футболиста Евгения Селезнева порадовала поклонников откровенной фотосессией, как на днях стало известно, что у бывшего игрока сборной Украины уже есть другая женщина. 34-летний спортсмен сейчас выступает в чемпионате Турции за "Бурсаспор", а в Украинской премьер-лиге играл за "Шахтер", "Днепр", "Арсенал". Также некоторое время провел в российской "Кубани" и испанской "Малаге".

Сначала футболист не показывал лицо новой девушки, но затем фото с ней стали все чаще появляться на его страничке в Instagram. На одном из них на футбольном поле он назвал ее своим тренером.

INSTAGRAM

А вчера поздно вечером Селя выложил фото с ней на природе. Даже Артем Милевский вскоре был приятно удивлен: "Классс!"

INSTAGRAM

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На вопрос одного из подписчиков, где же его жена, Селезнев ответил, что она с тем, с кем хочет. В браке с Аллой он состоял с 2006 года, у супругов есть сын Руслан.

На днях мы писали, что клуб УПЛ готов вернуть Селезнева в Украину.

Смотрите, как Евгений Селезнев забивал еще в составе "Шахтера"

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развод футбол жена Сборная Украины Евгений Селезнев

Источник: xsport.ua

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