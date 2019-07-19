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Вот это встреча: капитан "Аталанты" поприветствовал Малиновского на украинском

19 июля, 12:55

Алехандро Гомес провел сезон 2013/2014 в "Металлисте"

Алехандро Гомес и Руслан Малиновский. Фото: ФК "Металлист"
Алехандро Гомес и Руслан Малиновский. Фото: ФК "Металлист".

Вчера украинский полузащитник Руслан Малиновский дебютировал в составе итальянской "Аталанты". В первом же матче украинец записал на свой счет гол и результативную передачу. Одним из первых с дебютом Малиновского поздравил капитан "Аталанты" Алехандро Гомес. И сделал это он на украинском!

"Ласкаво просимо", – написал аргентинец на своей странице в Instagram и прикрепил фото с Малиновским.

Напомним, Алехандро Гомес в сезоне 2013/2014 выступал в составе харьковского "Металлиста". В Премьер-лиге он провел 23 матча, забил 3 гола и сделал 6 результативных передач.

Как сообщалось ранее, Руслан Малиновский стал третьим в списке самых дорогих трансферов украинцев в Европе. Он уступает только Андрею Шевченко, за которого "Челси" в 2006 году выложил 43,88 миллиона евро, а также Андрею Ярмоленко, который обошелся "Вест Хэму" в 20 млн евро.

В прошлом сезоне "Аталанта" заняла третье место в чемпионате Италии. Контракт с Малиновским рассчитан на пять лет. На сайте "Аталанты" особо отмечают такие качества украинского футболиста, как скорость, последний пас и "убийственный" удар с левой ноги.

Ранее мы писали, что Луческу расписал итальянцам все козыри Малиновского. Экс-тренер "Шахтера" заявил, что украинец из "Генка" станет отличной покупкой для "Аталанты". "По сравнению с тем, когда он был ребенком, он сильно вырос. В чем? Голы, результативные передачи... Вы увидите, кто такой Малиновский", - отметил Луческу.

Три позиции для Малиновского: что нужно сделать украинцу, чтобы стать игроком основы "Аталанты"

Видео гола Малиновского на "Генк":

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Тег чемпионат Италии, Алехандро Гомес, Аталанта, Руслан Малиновский

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Сегодня|Спорт

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