Вот это зарядил: вратарь забил спасительный гол со штрафного на последних минутах

Минор Альварес сравнял счет, а затем его команда вырвала победу в серии пенальти

Вратарь клуба "Эсказусена" из Коста-Рики Минор Альварес отметился забитым мячом со штрафного удара в матче плей-офф Liga de Ascenso против "Десампарадос". Альварес вызвался исполнять стандарт на 88-й минуте при счете 0:1 в пользу соперника и оправдал надежды партнеров, отправив мяч в сетку после мощного удара.

Благодаря этому голу "Эсказусена" ушла от поражения в основное время игры, а затем уже в серии послематчевых пенальти обыграла соперника 4:1.

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Недавно мы писали, что вратарь рукой забросил мяч в свои ворота: невероятный ляп голкипера "Герты" в матче с "Лейпцигом". Опытный страж ворот берлинцев Руне Ярстейн еще явно не набрал форму после длительного карантина.

Также сообщалось, что вирусное видео про кота-вратаря оказалось фейком: автор раскрыл секрет. Автор видео записал, как кот прыгает за игрушкой, а затем добавил на видео мяч.

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