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Вот и помогай людям: бывшего игрока "Ливерпуля" ограбили и несколько раз ударили ножом

30 июня, 11:00

Елена Павлова Елена Павлова

Защитника подкараулили у дома его родственника

На бывшего футболиста "Ливерпуля" Андре Уиздома, который сейчас выступает за "Дерби Каунти", напали с ножом. Об этом сообщает Sky Sports. Ранее мы сообщали, что вооруженные грабители залезли в особняк к звезде английского футбола, когда тот был дома.

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В субботу вечером защитник находился дома в Мерсисайде после победы "Дерби" над "Редингом" со счетом 2:1, но тут ему позвонил родственник и попросил подъехать к ему. Позже Уиздом поехал в район Токсет/Уэвертри в Ливерпуле, чтобы забрать родственника. Но только игрок вышел из машины, на него напал вооруженный человек, который несколько раз ударил его ножом, а затем забрал все ценные вещи и скрылся.

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Андре Уиздом

Андре Уиздом / Фото: Derby County

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В "Дерби" подтвердили, что Андре "получил травмы, в результате чего его поместили в больницу, где он находится в стабильном состоянии".

Ожидается, что Уиздом выйдет из больницы до выходных, но он наверняка пропустит завтрашний матч Чемпионшипа против "Престона" и субботнюю встречу с "Ноттингем Форест". Напомним, что Уиздом выступал за "Ливерпуль" с 2008-го по 2017 год.

Также олимпийская чемпионка рассказала о страшном ограблении в России, в результате которого сильно пострадал ее отец.

Смотрите также, как "Дерби Каунти" выступал в Кубке Англии

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