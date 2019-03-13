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"Вот она, идеальная фигура!": жена украинского футболиста восхитила прессом в "военном" бикини

Сегодня, 13:05

Анна Кравец дала советы по правильному питанию и показала свою шикарную фигуру

Анна Кравец
Анна Кравец. Фото: Instagram
"Вот она, идеальная фигура!": жена украинского футболиста восхитила прессом в "военном" бикини //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/8e3/e76/5c88e3e760c7f.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/8e3/e76/5c88e3e760c7f.jpg Футбол Анна Кравец дала советы по правильному питанию и показала свою шикарную фигуру

Жена украинского футболиста Артема Кравца в очередной раз порадовала подписчиков в Instagram своей фигурой. Анна Кравец разместила фото, на котором она в бикини "военной" расцветки. За сутки фото собрало почти две тысячи "лайков", а также множество комментариев. Подписчики восхищаются фигурой Анна, особенно учитывая тот факт, что в конце 2017 года девушка родила двойню. Вот некоторые из комментариев:

  • Это нереально
  • Пресс просто идеальный, такое вообще возможно?
  • Шикарная фигура!
  • И это женщина которая выносила и родила близнецов! Великолепная!
  • Мамка, ты огонь!
  • Вот она, идеальная фигура!
  • Моя богиняракетапетарда

Также у Анны Кравец попросили рассказать о питании. Вот советы жены футболиста:

Мне кажется, на эту тему можно говорить бесконечно, но лучше всего с проблемами питания справляются: "сила воли", "взять и сделать", "зашить рот от вредной и ненужной еды". Не надо быть супер специалистом в ПП, чтобы разделять вредную и полезную пищу.

Напишу свой список полезных продуктов: овсянка, гречка, киноа, тыква, томаты, брокколи, яйца, орехи, зелень, авокадо, болг.перец, спаржа, огурцы, бананы, лимон, киви, апельсины, оливковое масло, сибас, лосось, тунец, креветки, оливковое (тыквенное, кокосовое) масло... Тут далеко не весь список полезных продуктов.

На счет мяса – я очень часто думала над тем, стоит ли быть веганом... пока я к этому не готова, потому что очень уж люблю Германию и сосиски, и от вкусного стейка тоже полностью отказаться мне сложно! Поэтому я делаю для себя периоды, когда не кушаю мясо и молочку, и при этом прекрасно себя чувствую, просто офигенно. Молочку я и не ем особо.

Я уверена, что лучше всего – это хороший завтрак, полезный обед и легкий ужин. Если вы не будете кушать целый день, а вечером наброситесь на холодильник. Поэтому лучше пообедать и вечером не сходить с ума от голода. Сейчас я кушаю утром сладкое что-то с чаем, обед у меня или суп или салат, иногда греча (киноа) с овощами, вечером могу съесть кусок рыбки на пару. И брокколи, гречку могу кушать вечно, так же как и овощные салаты: томат, авокадо, огурец, листья салата, болгарский перец, тунец, лимонный сок и бальзамик.

ВАЖНО: еще я по себе поняла, что нужно продержаться 2-3 дня, и не сорваться на вечерний жор. Организм привыкает, и с 3-4 дня в сто раз легче. Сахар – это то, от чего стоит избавляться, это зло, есть заменители. Соли – поменьше, а вот перец я люблю и побольше. Вода – каждый день, не может быть такого дня в моей жизни, чтоб я не пила воду (литр, полтора). Кофе не пью, только фруктовый чай с лимоном.

Ранее Анна Кравец показала идеальную фигуру в бикини и ответила на интригующие вопросы. Так, жена игрока сборной Украины рассказала о маленькой попе, предложении в ресторане и изучении иностранных языков.

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Тег бикини, Артем Кравец, Анна Кравец, пресс

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Сегодня|Спорт

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