Вот так бы и с "Челси": Динамо" в киевском дерби громит "Арсенал"

"Динамо" в киевском дерби разгромило "Арсенал" с таким счетом, какой нужен в ответной игре с "Челси"

"Динамо" громит "Арсенал" 4:0. Фото fcdynamo.kiev.ua.

Вот так бы и с "Челси": Динамо" в киевском дерби громит "Арсенал" //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/546/12f/5c854612f41d4.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/546/12f/5c854612f41d4.jpg 2019-03-10T19:16:00+02:00 Футбол "Динамо" в киевском дерби разгромило "Арсенал" с таким счетом, какой нужен в ответной игре с "Челси"

В 21 туре украинской Премьер-лиги "Динамо" разгромило "Арсенал". Поединок прошел в Киеве на стадионе НСК "Олимпийский" и завершился со счетом 4:0. В ближайший четверг киевлянам на этой же арене играть ответный поединок 1/8 финала Лиги Европы с "Челcи" (первый матч 0:3), и победа с аналогичным счетом их вполне устроит!

"Динамо" решило все вопросы уже в первом тайме, когда зрители и увидели все забитые мячи. Дублем отметился Денис Гармаш, которого в лондонском матче с "Челси" Хацкевич задействовал только во втором тайме. Также мяч забил Сидклей, тоже не игравший в старте на "Стэмфорд Бридж". Перед свистком на перерыв окончательный счет установил Виктор Цыганков.

После этого матча в активе "Динамо", идущего на второй строчке в турнирной таблице, стало 47 очков. "Арсенал", аутсайдер чемпионата, с 11-ю очками идет последним.

"Динамо" – "Арсенал" – 4:0 (4:0)

Голы: Гармаш (28), Сидклей (37), Гармаш (39), Цыганков (45+1)

Желтые карточки: Гармаш (19), Миколенко (82) – Авагимян (58), Стрижак (81), Сухаткин (83)

В параллельном поединке 21 тура чемпионата Украины "Шахтер" в Харькове разгромил "Карпаты" со счетом 5:0. Дублем отметился Виктор Коваленко, а после первого гола в ворота львовян игроки "Шахтера" поздравили Паулу Фонсеку с рождением сына.

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