Швед радуется голу в ворота эстонцев / Фото: Twitter

Вот так дебют: Марьян Швед забил за "Селтик" в Лиге чемпионов https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%8C%D1%8F%D0%BD%20%D0%A8%D0%B2%D0%B5%D0%B4 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%8C%D1%8F%D0%BD%20%D0%A8%D0%B2%D0%B5%D0%B4 2019-07-30T23:11:00+03:00 Футбол Украинский полузащитник отличился в поединке против "Нымме Калью"

Украинский полузащитник Марьян Швед блестяще дебютировал за "Селтик". В своем первом поединке за шотландский клуб Швед отличился забитым голом.

Сегодня в Лиге чемпионов проходят ответные поединки второго квалификационного раунда. В Эстонии местный "Нымме Калью" принимал "Селтик". Неделю назад в Глазго шотландцы разгромили соперника – 5:0. И сегодня также была победа за "кельтами" – 2:0. Швед появился на поле на 70-й минуте, а в компенсированное время забил эстонцам гол. Марьян подхватил мяч и с линии штрафной пробил в "девятку".

После игры Швед признался, что очень счастлив:

Шотландцы купили полузащитника у "Карпат" зимой и оставили его в аренде до конца сезона, а в начале мая Швед присоединился к команде и был представлен в качестве игрока. В конце июня Швед дебютировал за новый клуб выйдя в стартовом составе в товарищеском матче против австрийского "Винера". Швед отыграл первые 45 минут матча и был заменен после перерыва.

Напомним, финальный матч Лиги чемпионов-2019 между "Ливерпулем" и "Тоттенхэмом" завершился победой ливерпульского клуба со счетом – 2:0. "Ливерпуль" в шестой раз стал победителем турнира. Счет в матче на первых минутах открыл Мохамед Салах, реализовавший пенальти, а в концовке встречи Ориги установил окончательный счет.

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