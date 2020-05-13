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Вот так вердикт! Суд отменил приговор российским футболистам-хулиганам, которые устроили две драки

13 мая, 16:38

Елена Павлова

Дело Мамаева и Кокорина неожиданно отправлено на пересмотр

Игорь Бушманов, который защищает, скандального полузащитника "Ростова" Павла Мамаева, рассказал о разбирательстве по делу его клиента и нападающего "Сочи" Александра Кокорина. И, похоже, игрокам-хулиганам удастся оправдаться – суд отменил приговор Кокорину и Мамаеву. А все началось с того, что российские футболисты устроили дебош в кафе, избив московского чиновника.

"Кассационный суд удовлетворил нашу жалобу, отменил приговор Мосгорсуда и отправил дело в эту инстанцию на пересмотр. Именно этого мы и добивались. Теперь дело будет рассмотрено заново с учетом позиции кассационного суда. Это попытка добиться справедливости постфактум", — рассказал адвокат Бушманов.

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Напомним, осенью 2018 года на тот момент нападающий питерского "Зенита" Кокорин, его младший брат Кирилл, полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев, а также их друг Александр Протасовицкий стали участниками двух потасовок в Москве. А мы давали видео инцидента, предшествующего драке с участием Мамаева и Кокорина. В результате потасовок пострадали три человека, а футболисты спустя три дня были заключены под стражу.

Кокорин и Мамаев вышли на свободу

Кокорин и Мамаев вышли на свободу / Фото: Twitter

В мае 2019 года был озвучен приговор футболистам Кокорину и Мамаеву. Суд приговорил Мамаева к 1 году и 5 месяцам, а Кокорина – к 1 году и 6 месяцам колонии общего режима. Приговор может быть обжалован.

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А 6 сентября Кокорина и Мамаева неожиданно освободили из тюрьмы. Алексеевский суд в Белгородской области постановил освободить условно-досрочно футболистов, осужденных за драки в Москве. Также был досрочно освобожден брат Кокорина Кирилл.

Зато суд приговорил к высшей мере наказания стул, которым футболист Кокорин ударил Пака.

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Источник: Чемпионат

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