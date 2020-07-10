Вот тебе и VAR! Английская Премьер-лига признала ошибки с назначением пенальти сразу в трех матчах дня

Небывалый скандал разгорается в английском футболе. Сегодня Премьер-лига официально признала, что судьи ошиблись во всех трех матчах четверга с назначением 11-метровых! Об этом сообщило британское издание BBC Sport. Причем ситуация усугубляется тем, что при этом рефери пользовались подсказками арбитров VAR. Смотрите результаты 34-го тура чемпионата Англии.

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Пожалуй, самым неожиданным оказалось пенальти в матче "Астон Вилла" – "Манчестер Юнайтед". Бруну Фернандеш сам наступил на ногу соперника, но опытный рефери Джон Мосс назначил 11-метровый в ворота хозяев. Португалец его реализовал, а гол оказался победным, хотя счет дошел до 3:0 в пользу парней Сульшера.

Во встрече "Борнмута" и "Тоттенхема" арбитр наоборот проигнорировал нарушение против Харри Кейна в штрафной площади. В итоге лондонцы ограничились ничьей с аутсайдером – 0:0. Жозе Моуринью, конечно же, не промолчал, комментируя действия судей.

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В поединке "Эвертон" – "Саутгемптон" судья ошибочно указал на точку в спорном эпизоде в ворота ливерпульской команды. На счастье хозяев, "святые" не забили пенальти, угодив в перекладину. Матч середняков завершился 1:1, а итальянский наставник "Эвертона" Карло Анчелотти саркастически заметил, что судьи действовали, как и его подопечные, – не наилучшим образом.

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