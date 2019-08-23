Война за экс-динамовца: бывший тренер "Шахтера" забирает в "Рому" разбушевавшегося "буйвола"

Паулу Фонсека намерен увести из-под носа у "Лацио" Романа Яремчука, который шикарно начал сезон в "Генте"

Роман Яремчук / Фото: Getty Images

В Италии завязалась настоящая трансферная война за форварда сборной Украины и бельгийского "Гента" Романа Яремчука. 23-летний экс-динамовец, которого портал Transfermarkt оценивает в 3,8 миллиона евро, шикарно начал сезон, отличившись в 8 матчах за бельгийских "буйволов" 6 голами и 3 результативными передачами. Как результат, на Яремчука нацелился гранд итальянского футбола "Лацио".

Однако сегодня стало известно, что на Романа Яремчука имеется еще один претендент – не просто из Италии, а из того же города, что и "Лацио". Подписать украинца намерена и "Рома", возглавляемая бывшим тренером "Шахтера" Паулу Фонсекой. Причем, как утверждает SportItalia, "волки" не просто проявляют интерес к приобретению разбушевавшегося "буйвола" Яремчука, а близки к завершению сделки.

Смотрите, как Роман Яремчук забивает за "Гент" и сборную Украины:

Как мы писали ранее, забивной "буйвол" из сборной Украины показал малыша, которого ему родила горячая Кристина. Сексапильная жена Романа Яремчука подарила ему сына. Рожала девушка в одной из киевских клиник, где цены на роды стартуют с 68 688 грн. Малыш появился на свет со спортивными габаритами: рост – 55 см, вес – 3750 граммов.

Смотрите фото Романа Яремчука, его жены Кристины и их малыша

Отметим, что Роман Яремчук и его возлюбленная Кристина поженились в конце 2017 года. Это случилось спустя несколько месяцев после того, как футболист покинул киевское "Динамо", где так и не смог стать игроком основы, и перебрался в Бельгию.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram